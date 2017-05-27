Британские истребители срочно взлетели в небо якобы из-за российского самолета

20:20 27 мая 2017 0

Английское министерство обороны не называет причину тревоги Фото: Pixabay

Британские истребители срочно поднялись в небо якобы из-за российского самолета. Два самолета вылетели по тревоге с военно-воздушной базы в Шотландии.

Поднятые по тревоге истребители взлетели днем в субботу, 27 мая. «Самолеты были подняты в небо по тревоге, однако причина срочного реагирования не была озвучена», — сообщает телеканал Sky News.

Вместе с тем газета The Daily Mail утверждает, что вероятной причиной взлета двух истребителей, а также самолета-заправщика Voyager KC 3, поднявшегося с авиабазы Брайз Нортон в английском графстве Оксфйордшир, стал «российский самолет, пролетающий возле британского берега».

Официально причину тревоги министерство обороны Великобритании назвать пока отказывается.