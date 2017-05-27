{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 мая 2017
26 мая 2017
20:20  27 мая 2017 0

Британские истребители срочно взлетели в небо якобы из-за российского самолета

Английское министерство обороны не называет причину тревогиФото: Pixabay

Британские истребители срочно поднялись в небо якобы из-за российского самолета. Два самолета вылетели по тревоге с военно-воздушной базы в Шотландии.

Поднятые по тревоге истребители взлетели днем в субботу, 27 мая. «Самолеты были подняты в небо по тревоге, однако причина срочного реагирования не была озвучена», — сообщает телеканал Sky News.

Вместе с тем газета The Daily Mail утверждает, что вероятной причиной взлета двух истребителей, а также самолета-заправщика Voyager KC 3, поднявшегося с авиабазы Брайз Нортон в английском графстве Оксфйордшир, стал «российский самолет, пролетающий возле британского берега».

Официально причину тревоги министерство обороны Великобритании назвать пока отказывается.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров