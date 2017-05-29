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29 мая 2017
Главные новости Москвы
13:32  29 мая 2017 0

Садальский схватил Васильеву за горло на ток-шоу у Малахова. ВИДЕО

Артисты учинили драку в телеэфиреФото: Скрин YouTube

Народная артистка России Татьяна Васильева стала главной героиней программы «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. В студии собрались друзья и близкие люди звезды, однако не было ее давнего друга Стаса Садальского.

Васильева рассказала, что поссорилась с Садальским из-за того, что он постоянно лез с советами, как ей воспитывать детей. «Я надеюсь, что он не придет», — заметила актриса, и в этот самый момент Садальский вошел в студию. «Ну здравствуй, целуй», — сказал Садальский. Но вместо поцелуя Васильева с размаху дала ему пощечину. Садальский в ответ кинулся на актрису, повалил ее на стол, разбив стоявший на нем стакан с водой, и схватил за шею, сообщает «Ридус».

В эту потасовку пришлось вмешаться дочери Татьяны Васильевой. «Ты с ума сошел! Уходи отсюда, убирайся», — закричала она. Несколько секунд спустя актеры признались, что драка была постановочная — это сцена из спектакля, в котором они вместе играют, пишет портал «Дни.ру».

Дочь Васильевой эту шутку не оценила и разгневанная покинула студию.

Нина Калинина
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