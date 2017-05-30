09:01 30 мая 2017 0

Праймериз в Екатеринбурге будут отрепетированными заранее Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Единая Россия» намерена собрать на предварительное голосование по губернаторским выборам, запланированное в Екатеринбурге на 31 мая, более 600 человек. Рекомендацию не ограничивать число участников вместимостью площадки ЦК «Урал» (600 — число сидячих мест), где пройдет мероприятие, сегодня озвучил руководитель исполкома регионального отделения «ЕР» Александр Косинцев.

«Сказали, что пусть приходят даже в переполненный зал, стоят в проходах, на приставных стульях сидят, тем самым создавая массовку и демонстрируя оживленный интерес. После того, как вы написали про календарики — все заменят белыми листками с инструкциями для своих. Те, у кого их не окажется — будут завернуты на входе», — рассказал представитель регионального отделения.

На встречу в региональном исполкоме в понедельник, 29 мая, собрались все секретари исполкомов екатеринбургских ячеек партии, а также всего два руководителя местных отделений: Орджоникидзевского — Игорь Володин и Железнодорожного — Сергей Колесников. Кроме них на встрече присутствовали представители регионального исполкома — Наталья Вихрова и Дмитрий Жуков, а также директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин.

Александр Косинцев спокойно рассказал однопартийцам, какими региональному исполкому хотелось бы видеть праймериз в Екатеринбурге. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Процедура предварительного голосования с участием врио губернатора Евгения Куйвашева и лидера свердловских единороссов Виктора Шептия стартует на Студенческой, 3 в 18:00. Партийцам рекомендовано начать собираться к 17:00, а за два часа до этого в исполком местными отделениями должны быть сданы списки тех, кто точно придет на мероприятие. «Депутатов Заксобрания и гордумы мы тоже обычно приглашаем, но традиционно они на наши мероприятия не ходят», — отметили на встрече представители регионального исполкома

Все партийцы предупреждены, что задавать можно будет любые вопросы, но в приоритете — 12 главных. Их распределили по отделениям: Орджоникидзевскому достался вопрос по благоустройству и ЖКХ, Чкаловскому — про Храм на воде, Ленинскому — про школы, Октябрьскому — про медицину. Запланирован вопрос и про всемирную выставку Expo 2025, заявку на которую недавно подал Екатеринбург. Александр Косинцева между делом спросили и про дату проведения в Екатеринбурге чемпионата мира по футболу 2018, но тот так и не смог вспомнить, что игры пройдут в России с 14 июня по 15 июля.

Все 12 вопросов уже распределены между партийцами. За час до начала праймериз с ними в том же ЦК «Урал» встретится директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин и проинструктирует «дюжину» на тему естественной и корректной подачи вопросов главе региона.

Собравшиеся на сегодняшнюю беседу отдельно отметили ее предельно спокойный характер. «Косинцев сильно изменился. Раньше он давил и жестил, когда раздавал указания. Сейчас после возвращения в исполком — стал заметно политкорректнее», — отмечает партиец.

Партийцев, между тем, в очередной раз попрекнули утечками внутренней информации и в качестве главных «подозреваемых» назвали руководителей исполкомов местных отделений.

Во вторник, 30 мая, участников свердловских губернаторских праймериз ждет последняя точка в области — Евгений Куйвашев и Виктор Шептий отправятся в Сухой Лог.