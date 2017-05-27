Отборные слухи о лучших людях России

22:50 26 мая 2017 10

Звездные войны соцсетей

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — Театры Москвы боятся продолжений обысков. И небезосновательно. — Шувалов ведет закрытые встречи с международным бизнесом. — Куйвашев проработает губернатором еще 10 лет. — Свердловский экс-министр знакомится со своей «уголовкой». — Дубровский уезжает с Ямпольской. — Тюменский замгубернатора запустила слух о своей отставки. — Почему Кобылкин получает больше Комаровой? — Герман Греф приедет в Пермь.

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Видеоблоги Усманова сильно раздражают Навального

В окружении оппозиционера Алексея Навального говорят, что видеоролики миллиардера Алишера Усманова сильно нервируют главу ФБК. Оппозиционер тревожится потому, что поменялся местами с героями своих видео — теперь его призывают к ответу за ложную информацию. Это отнимает время и ресурсы, которые можно было бы тратить на продвижение фонда и продюсирование новых антикоррупционных расследований, сетуют в ФБК. Говорят, что Навальный даже собрал экстренное совещание своего актива, на котором перераспределялись функции его сподвижников: активность Усманова в Сети внесла свои коррективы в планы команды ФБК.

Шувалов проводит закрытые встречи с международными корпорациями

Вице-премьер Игорь Шувалов на минувшей неделе провел несколько закрытых от прессы встреч с представителями крупных международных холдингов, рассказывают в аппарате правительства. Говорят, что таким образом зам Дмитрия Медведева прощупывает почву перед Петербургским международным экономическим форумом. Есть и другая версия. Говорят, что встречи инспирированы иностранными корпорациями. Они обеспокоены возможным запретом на ввоз в Россию из ЕС пищевого сырья, в том числе мясокостной муки. Злые языки судачат, что эти нормы лоббирует правительство, чтобы дать фору российским производителям, таким как «Мираторг», «Останкино» и «Микоян».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Московские театры боятся продолжения обысков

Театральное сообщество столицы взбудоражено обысками у режиссера Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центре» в рамках дела против экс-главы «Седьмой студии» Юрия Итина. Инициативные группы готовят новые письма в поддержку деятелей искусства, а директора театров, которыми в разное время заведовал Итин, занялись срочным аудитом. Внутренние проверки начались в нескольких театрах и студиях, с финансовыми оборотами которых он ранее имел дело, — сводят дебет с кредитом.

Силовики готовят новое громкое антикоррупционное дело

Сотрудники Генпрокуратуры говорят, что вслед за крупным «творческим» делом о коррупции, которое раскручивается вокруг «Седьмой студии» в Москве, разрабатывается большое «спортивное». Есть версия, что им может стать дело «Зенит-арены» в Санкт-Петербурге. Продолжающиеся скандалы, связанные с его долгостроем, постоянно увеличивающимся бюджетом, а также некачественным результатом (поле ругают не только эксперты, но и игроки самого «Зенита»), «мозолят глаза» руководству страны. Новое дело должно продемонстрировать, что неприкосновенных в стране нет, не важно, в какой области они работают: в ЖКХ, культуре или спорте.

Слухи Свердловской области

Куйвашев проработает губернатором еще 10 лет

Свердловские элиты сплетничают о некой инструкции, пришедшей на днях из Москвы. Согласно этому документу, якобы всем избравшимся в 2017 году губернаторам вменяется в обязанность проработать на своих постах не менее 10 лет. Такой ход объясняется необходимостью перестройки экономики регионов. Нужны структурные реформы, которые займут много времени. Те, кто их проведет успешно, смогут рассчитывать на хорошие бонусы. В том числе через 10 лет смогут занять самые высокие посты в федеральном правительстве.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Праймериз Куйвашева в Екатеринбурге зарегламентировали до смешного

В паблик просачиваются интереснейшие подробности с проходящего во всей области предварительного голосования «Единой России». Так, готовящаяся на 31 мая встреча врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с партактивом Екатеринбурга уже обрастает некрасивыми нюансами. Для начала никто не знает, когда точно состоится встреча. Кроме того, всем, кто планирует принять участие в мероприятии, прямо сказано «лишнего не спрашивать — только по программе „пятилетка развития“ и не больше десяти вопросов». Кто намерен задать «не тот» вопрос, не удостоится внимания модераторов или же впоследствии «будет иметь неприятный разговор с начальством».

На сами праймериз будут пропускать тоже в особом порядке: у тех, кого согласовали, в руках должны быть особые календарики, а тех, у кого такого опознавательного знака не будет, — завернут еще у дверей в зал. Все инструкции секретари местных отделений получат в понедельник, в 20.00, — секретарь исполкома «ЕР» Александр Косинцев проведет тайную встречу со всеми руководителями партотделений Екатеринбурга.

Бабушкина поругалась с депутатами из-за Куйвашева

Поездка врио губернатора по региону с выступлениями перед активом «ЕР» совпала с заседанием Заксобрания. Как рассказывают, это породило небольшой конфликт. Часть депутатов хотела ехать следом за Куйвашевым, показаться на территориях и заодно поучаствовать в местных раскладах. Но им помешала спикер Людмила Бабушкина, которая запретила прогуливать заседание. В результате в Серов из трех «северных» парламентариев рискнул поехать только Владимир Анисимов, без которого там не могли провести одно из мероприятий.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские бизнесмены собираются шантажировать Тунгусова

Есть версия, что часть екатеринбургских бизнесменов объединяется для борьбы с первым вице-губернатором Владимиром Тунгусовым. Якобы они обозлены на чиновника за то, что он стал слишком лояльным действующему губернатору Евгению Куйвашеву и не защищает, как прежде, их интересы. «Тунгусов забыл, для чего в свое время соглашался на переход в губернаторскую команду. Бросил близких ему людей с их проблемами», — жалуются слухмейкеры.

Есть версия, что обиженные коммерсанты на предстоящих выборах будут выпускать некие агитационные материалы с компроматом на Тунгусова. Тем самым они якобы попытаются заставить областного чиновника изменить свою позицию.

Виктор Шептий отправляет Бабушкину в Совет Федерации

Слухмейкеры в Законодательном собрании говорят, что Виктор Шептий начал очередную атаку на спикера Людмилу Бабушкину. Якобы в ходе поездок с губернатором Евгением Куйвашевым по области Шептий активно убеждает его назначить Бабушкину новым членом Совета Федерации. Не исключено, что таким образом Шептий рассчитывает воплотить в жизнь свою старую мечту — занять пост спикера областного парламента.

Тунгусов готовит репрессии против Сергея Тушина

Есть версия, что первый вице-губернатор Владимир Тунгусов недоволен своим протеже Сергеем Тушиным. Поговаривают, что Тунгусов упрекает его в неспособности установить жесткий контроль за событиями в городской администрации. Якобы областной чиновник считает, что в мэрии творятся «хаос и разброд», а ответственный за ее управляемость Тушин не предпринимает должных действий для наведения порядка. По неофициальным данным, дошло даже до формирования в мэрии группировок, плетущих заговоры против самого Тунгусова. Злословы ждут, что первый вице-губернатор даст Тушину последний шанс на исправление ситуации, после чего начнет против него серьезные репрессии.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экс-министра Сидоренко знакомят с материалами его дела

Если вы уже устали от излишне затянутого судебного процесса-сериала по делу МУГИСО и, возможно, потеряли нить событий — не переживайте. Совсем скоро правоохранительные органы начнут новую «трансляцию»: развернут громкое дело другого высокопоставленного свердловского чиновника — бывшего министра транспорта Александра Сидоренко. Слухмейкеры заверяют, что в последние недели Александр Михайлович вместе с адвокатами активно знакомится с уголовным делом, в котором фигурирует и его фамилия, и из-за которого в прошлом году ему пришлось оставить кресло министра. Так что новые серии про «правительственное зарешетье» уже на подходе.

Антон Баков готовит очередную «пенсионную забастовку»

Наблюдатели не исключают, что именитому свердловскому политтехнологу Антону Бакову поручили проведение ряда специальных проектов на предстоящих губернаторских выборах. В частности, возможно, он вновь попытается устроить «пенсионную забастовку». Баков уже организовывал такую акцию в начале 2000-х для снижения явки на выборах. Он агитировал пенсионеров не ходить на выборы в знак протеста против проводимой федеральными властями политики. На губернаторских выборах эта технология будет как нельзя кстати — идеолог кампании Владимир Тунгусов якобы готов использовать для снижения явки все возможные пути.

Силовики проверят иностранные привязки екатеринбургских чиновников

Слухмейкеры не исключают, что в ближайшее время компетентные структуры начнут массовую проверку чиновников и идеологов администрации Екатеринбурга на наличие у них вида на жительство в других странах. Якобы силовикам поступили сигналы, что многие из них уже получили соответствующие документы. Возможно, что уже после избирательной кампании 2017 года они собираются переехать за рубеж, а также перевести туда некоторые подконтрольные активы.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ханин хочет устроить на выборах цыганские пляски

«Серый кардинал» Первоуральска Александр Ханин предложил скучающему без дела и денег предвыборному штабу губернатора оживить повестку. Не так давно в столице белой металлургии Урала прошел фестиваль цыганского искусства, что, как передают слухмейкеры, глубоко тронуло трепетную душу не чуждого политики поэта и журналиста. Товарищам по штабу он решил предложить повеселиться и использовать на какой-либо агитационной тусовке настоящий цыганский табор с развеселыми песнями и танцами представителей рома. Коллегам предложение, говорят, понравилось — они и сами не прочь повеселиться. Правда на два сопровождающих вопроса они пока ответ не получили: кто за все заплатит и как подать это суровому начальству.

К свидетелю по делу МУГИСО приставили охрану, чтобы не передумал

Громкое дело МУГИСО близится к развязке, в апреле продлили расследование на три месяца, а в июле должны завершить и выходить в суд. Остался месяц, и он обещает быть крайне интересным с точки зрения происходящего. В частности, одному из обвиняемых Константину Никанорову, чтобы он внезапно не изменил свои ценнейшие показания, против его воли приставили охрану. Теперь бывшего замминистра сопровождают всегда и везде, поскольку, как утверждают интриганы, тому все еще не подписали досудебное решение, а значит передумать и отказаться для него ничего не стоит.

Параллельно с этим, рассказывают погруженные в процесс слухмейкеры, другой экс-замглавы МУГИСО Александр Самбурский, являющийся одним из фигурантов того же самого дела, ищет встречи со своими бывшими коллегами. Возможно, предполагают слухачи, защищают Никанорова именно от этой встречи.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Архипов лучше, чем Липович, — все огрехи своей работы испытывает на себе

Свердловские чиновники иронизируют по поводу личного автомобиля Евгения Архипова — бывшего замглавы Ленинского района Екатеринбурга, ставшего заместителем главы горадминистрации по благоустройству. В свободное от работы время тот передвигается на Porsche Cayenne — модель славится тем, что, несмотря на все премиальные качества, имеет крайне жесткую подвеску, которая лучше всего ощущается на неровных дорогах. «Хорошо, когда чиновник собственным задом может ощутить все, за что сам же и отвечает», — улыбаются областные коллеги Архипова.

Ионин уволил чиновника постом в Facebook

Чиновники остро реагируют даже на публикации в Facebook, если их оставляют депутаты. Рассказывают, что директора МКУ «Административно-хозяйственное и информационное управление» Среднеуральска Александра Черменинова уволили после публикации в блоге областного парламентария Дмитрия Ионина. Тот выложил на своей странице в Facebook сюжет о том, что более 61% дорог свердловского города не соответствуют нормативам, и по плану этот показатель планируется уменьшать на 0,2% ежегодно. Всего на исправление ситуации такими темпами уйдет 308 лет. Это наложилось на нагоняй от губернатора, а потому мэр Владислав Козлов нашел крайнего и свалил все проблемы на Черменинова.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Валерий Язев берет Новоуральск под личный контроль

Изучив список кандидатов на пост главы Новоуральска, слухмейкеры пришли к удивительному выводу: каждый из претендентов в той или иной мере связан с бывшим депутатом Госдумы РФ, создателем «Корпорации ЯВА» Валерием Язевым. Якобы экс-парламентарий уверен, что возьмет атомный город под личный контроль при любом исходе кампании. А члены его команды уже могут строить планы по освоению нового рынка и новых муниципальных контрактов.

Павлов ушел из Белоярки. Совсем

В гордуме Белоярского продолжается многосерийное шоу по выборам спикера. Через неделю депутаты планируют сделать новую, седьмую по счету попытку. И надеются, что в этот раз все получится. Дело в том, что из муниципалитета исчезла серьезная фигура, которая в прошлом вносила большую долю раздрая в местные отношения. Экс-депутат Заксобрания Анатолий Павлов, как рассказывают, потерял всякий интерес к территории и даже перерегистрировал свои предприятия по новым адресам в других муниципалитетах. В гордуме это многих расстроило, формально говорят о потере крупного налогоплательщика. Неформально — о том, что многие депутаты, сотрудничавшие с парламентарием, остались без поддержки.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат в губернаторы помог президенту Ирана выиграть выборы

По Екатеринбургу поползет утка: якобы депутат и политолог Константин Киселев в преддверии выдвижения на губернаторских выборах приписал себе большую технологическую победу. Придуманная интрига опирается на вполне конкретный факт — победу действующего президента Ирана Хасана Роухани на прошедших 19 мая выборах главы этого восточного государства. Дело в том, что сам Киселев был в Иране ровно в то время, когда там шли выборы, а потому всем доверчивым предлагается сделать вывод о том, что именно он благополучно сохранил за Роухани его пост. Впрочем, даже у особенно скрупулезных наблюдателей сегодня едва ли получится доказать, что Киселев тут совсем ни при чем.

Уральскую таможню ждут кадровые перемены

В Екатеринбурге совсем скоро ждут очередную большую кадровую рокировку. Говорят, сменится руководитель Уральского таможенного управления Вячеслав Голоскоков. Он и сам, как утверждается, этих перемен с нетерпением ждет, поскольку речь идет о повышении и переезде в Москву. На какое место поставят Голоскокова и кто станет новым руководителем уральского управления — прибывший в 2015-м первый зам Максим Чмора или один из трех простых заместителей — пока неизвестно.

Мэрия Екатеринбурга и ГИБДД опять поругались из-за дорог…

Конфликт между городской администрацией и ГИБДД Екатеринбурга, который начался после критики реформы общественного транспорта силовиками, на этой неделе разгорелся с новой силой. Как рассказывают слухмейкеры, поводом стало перекрытие улицы Репина — якобы первоначальные даты не были согласованы с ГИБДД.

«В инспекцию послали просто уведомление — мол, так и так, перекрываем улицу. [Глава ГИБДД региона Юрий] Демин, который летом ездит на дачу как раз по той дороге, говорят, был просто в шоке. Первая причина — служебная: с ним не посоветовались, вторая — личная, не в его правилах гонять с мигалками по дороге. ГИБДД стала искать формальные причины, как насолить мэрии. Поэтому стали сдвигать перекрытие дорог. Сейчас горожан запутали уже так, что перекрытие улицы на ВИЗе станет полной неожиданностью для всех. Виноватой будет мэрия», — говорит один из собеседников агентства.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…но нашли того, кто их помирит

Демин теперь обиделся на город всерьез, говорят источники агентства. Глава ГИБДД Свердловской области, не унимаются злые языки, будет разрабатывать такой административный регламент перекрытия улиц к ЧМ-2018, что мэрия «замучается согласовывать». Шепчутся, что эти слухи дошли уже и до мэрии, и в Сером доме решают, что делать.

Говорят, что перемирие собираются осуществить через областную структуру. В качестве структуры, которая решит спорную ситуацию, называется, например, «Уралавтодор», — якобы у него с ГИБДД отношения лучше.

Город потерял силовика из-за незаконного казино

Очень забавные слухи появились о том, почему случилась отставка одного очень высокопоставленного силовика в Екатеринбурге на этой неделе. Рапорт с просьбой об отставке поступил от одного из весьма высокопоставленных силовиков «неожиданно». Увольняться он не собирался, более того, на уровне федерального командования структурой было принято решение, что он будет с повышением переведен в один из соседних регионов.

Однако недавно его поймали в подпольном казино в Москве, где проводили проверку документов. Вместо того чтобы тихо показать паспорт и попыться «слиться», свердловский силовик, по слухам, не просто назвал свое звание, а стал угрожать, что у офицеров будут проблемы, как только они узнают его звание и должность. Москвичи не испугались, сделали прямо на месте внушение — мол, нельзя так себя вести, и передали известие о том, кого застали в казино. Вскоре свердловскому силовику вместо повышения предложили написать рапорт об увольнении «по собственному».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новиков вкладывает в стройку «Бухты Квинс» деньги с концертов

В поселке Шарташ полным ходом идет строительство поселка «Бухта Квинс»: строители отделывают фасад одного дома и монтируют кровлю на втором. По словам тех, кто видел поселок нзамороженным, «Бухту Квинс» не узнать.

При этом многие задаются вопросом: откуда деньги на строительство? Близкие к стройке люди высказывают предложение, что задействованы средства не только инвестора, которого Александр Новиков привлек, но и личные средства певца, которые он зарабатывает на концертах: гастроли барда в других городах в последнее время участились.

В УрФУ можно договориться о дефицитном месте в общежитии

Интереснейшие лайфхаки по устройству жизни в УрФУ рассказывают студенты вуза. Якобы трудности с получением дефицитной комнаты в здешних общежитиях трудностями на самом деле не являются — их можно обойти при помощи договоренностей. Слухачи утверждают, что главным «решалой» в этом вопросе выступает экс-лидер «Молодой гвардии» Олег Мочалов. Что является наиболее твердым аргументом в переговорах с ловким представителем молодежного крыла «Единой России», слухмейкеры не распространяются, но красноречиво потирают указательный о большой пальцы.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

УГМК сдвигает сроки ввода жилого комплекса из-за проблем с финансированием и пожарами

Говорят, что «дочка» УГМК не успевает сдать в срок большой жилой комплекс на Широкой речке. Хотя застройщик заявляет, что дом будет сдан в мае, скорее всего, сроки перенесут на июнь. Достройка ЖК «Азбука», как говорят, сдвигается из-за того, что компания не успевает исправить недоделки, которые были обнаружены на стройке — например, плохую огнезащиту квартир первого подъезда. «Азбука» сдвигает строительство уже второй раз. Год назад кураторство проекта передали из медного банка «Кольцо Урала» в специальную строительную структуру УГМК. И тогда говорилось о том, что дом будет сдан в сентябре 2016 года. Сроки сдвинуты почти на год, дольщики негодуют, но поделать ничего не могут.

Уральский «Мегафон» трясет после аварий в Москве

Говорят, что уральские региональные структуры «Мегафона» крепко лихорадит из-за аварий, которые были в соседних регионах. Технологический сбой был совершенно беспрецедентным для компании, и теперь в регионе не переставая работают московские комиссии. Но они проверяют не только надежность (как судачат технари, речь идет о системе резервирования мощностей, которые могут быть задействованы в случае аварии).

Рассказывают, что москвичи пытаются понять, кого из Екатеринбурга можно перевести в проблемные регионы. Никто, поговаривают, ехать не хочет — в пострадавших регионах хуже и техника, и условия работы.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский вернулся с Госсовета в хорошем настроении…

На фоне слухов о возможной отставке челябинского губернатора Бориса Дубровского политэлита обратила внимание, что глава региона вернулся с президентского Госсовета в хорошем настроении. В тот день у него по графику был рабочий визит в Нязепетровск, а он вдруг вылетел в Краснодар, где проводилось федеральное мероприятие. В трансляции на телеканале «Россия 24» Дубровский также выглядел расслабленно и уверенно. А в пятницу, 26 мая, выступил на питерском экологическом форуме. После этого многие сходятся во мнении, что у губернатора прошел ряд политических встреч вне повестки, которые и придали ему заряд бодрости.

…и уезжает на фестиваль с Ямпольской

На следующей неделе губернатор Борис Дубровский с третьей попытки все-таки намерен доехать до Нязепетровска, где осмотрит производство кранов на местном заводе и проведет совещание. В тот же день главу региона ждут в Верхнем Уфалее на фестивале «Сцена». Там его будет сопровождать депутат Госдумы Елена Ямпольская. «Совмещает полезное с приятным», — завистливо шепчутся в резиденции.

В Челябинске ждут Федотова

В июне в Челябинске ждут председателя Совета при президенте России по правам человека Михаила Федотова. Ожидается, что он проведет выездное совещание на тему муниципальной реформы. Говорят, что вместе с этим будет обсуждаться и тема выборов. В последнее время из одного только Троицкого района поступает масса жалоб на отмену прямых выборов сельских глав, на законность положения о выборе главы района и подобные решения.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бурматов меняет Зорина на Утарбекова

Бывший первый заместитель председателя регионального исполкома «Единой России» Василий Зорин утверждает, что ушел с должности по собственному желанию ради науки. Однако однопартийцы рассказывают, что на его отставке настоял чуть не глава центрального исполкома «ЕР» Владимир Бурматов. Он уже и замену подобрал Зорину. А на должность первого зампреда будет продвигать своего давнего протеже — главу «Молодой гвардии „Единой России“» по УрФО Дамира Утарбекова.

Малофееву советуют быть осторожнее

Вероятное назначение Дамира Утарбекова первым замруководителя регионального исполкома «Единой России» воспринимается неоднозначно. Это усиление крыла «молодогвардейцев», с одной стороны. С другой — дурной знак для руководителя РИК Алексея Малофеева. Сейчас он пользуется полной поддержкой и губернатора Бориса Дубровского, и лидера регионального отделения партии Владимира Мякуша. Однако лидеры «молодогвардейцев» — амбициозные молодые люди. Поговаривают, что Утарбеков может подсиживать своего шефа.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вслед за Зориным из РИК уходят Миронов и Моисеев

В региональном исполкоме «Единой России» шепчутся, что одной отставкой Василия Зорина не ограничится. По мнению собеседников, отвечающий за правовой блок Артем Миронов уехал работать на выборах в Подмосковье и уже не вернется. Также из РИК намерен уйти руководитель отдела Денис Моисеев. Он много лет отдал работе в исполкоме. В партии считают, что ему должны предложить какое-то достойное место для продолжения карьеры.

Минэк ждет перезагрузка

В министерстве экономического развития Челябинской области говорят, что со временем многие сотрудники будут уволены. Глава ведомства Сергей Смольников крайне недоволен тем, как недавно прошли пожарные учения, когда персонал должен был покинуть здание из-за угрозы задымления. За полчаса до начала львиная доля сотрудников уже была одета, бросила работу и дежурила у выхода. И по итогам конкурса специалистов «Команда МЭР 2.0», который задумывался больше как пиаровский, многие реально получат работу в Минэке.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Единая Россия» отменяет праймериз в 8-м округе…

В «партии власти» поговаривают, что в ближайшие дни будут отменены праймериз в Ленинском округе № 8. Эта территория освободилась после отставки спикера райсовета Александра Прокопова. Планировалось, что внутрипартийное голосование выиграет 32-летний Александр Майоров, бизнес-партнер в коммунальном бизнесе нового спикера райсовета Андрея Рябенко. Однако социологические замеры показали, что Майоров совсем уж непроходной человек. А оставшийся участник, 25-летний Павел Богуславский, был технической кандидатурой. В итоге наиболее разумным решением сочли отмену нынешних праймериз и назначение новых на 11 июня. За это время подберут сильную кандидатуру, которая не просто выиграет внутрипартийное голосование, но и уверенно победит на осенних выборах.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

…, а в 12-м округе полное смятение

В щекотливой ситуации оказались низовые партийцы во второй территории Ленинского района, где пройдут праймериз после избрания в Госдуму от ЛДПР Виталия Пашина — в округе № 12. Там в праймериз «Единой России» участвуют бывший депутат Центрального райсовета Марсель Хазиев и лидер «Боевого братства» Виталий Родионов. До недавнего времени последний считался явным фаворитом. Однако в округе говорят, что Хазиев всем рассказывает о многомиллионных долгах своего соперника, а главное — утверждает, что именно его поддержало руководство «ЕР». И теперь директора школ, руководители КТОСов и другие лидеры общественного мнения на местах в смятении — вроде бы считалось, что нужно поддерживать Родионова, но Хазиев утверждает, что все переигралось. Некоторые даже предполагают, что бывший депутат просто хочет, чтобы конкурент от него откупился.

На осенних выборах насчитали лишние мандаты

«Единая Россия» объявила о старте праймериз по всей области. И объявила, что разыгрывается 130 мандатов. Политтехнологи еще раз пересчитали и оказалось, что выборы были объявлены на 109 мандатов. А лишние появились после решения объединить администрации Пласта и одноименного района. Потребуются дополнительные выборы, и как раз нужно будет избрать 21 депутата.

В мэрии Челябинска ждут жару

В администрации Челябинска готовятся к большому обсуждению единого парковочного пространства (платные стоянки в центре) и транспортную схему. Оно пройдет на базе городской Общественной палаты. В участники записываются самые разные горячие головы. Ожидается, что обсуждение будет очень жарким.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Буданов укрепляется

Глава Карабаша Олег Буданов получил добро от резиденции губернатора на усиление своих позиций в городе. Чиновник намерен значительно укрепиться кадрово. Он попросил помочь подобрать толковых замов и уже начал менять состав ТИК.

Металлурги «сливают» друг друга

Экологические беды Челябинска привели к борьбе металлургических предприятий за свой имидж. Поговаривают, что некоторые промышленные гиганты увеличили рекламные бюджеты. Другие слухмейкеры утверждают, что кое-кто заказывает кампании против других заводов, обвиняя их в чрезмерных выбросах вредных веществ. В ход идут жалобы в Минэкологии и природоохранную прокуратуру, привлечение общественных организаций. Каждая активность этих структур воспринимается металлургами, как проплаченная акция оппонентов.

В ГУ ФСИН ждут отставок

В ГУ ФСИН по Челябинской области официально очень оптимистично заверяют, что замдиректора Федеральной службы исполнения наказания генерал-лейтенант Валерий Бояринев прилетел с мирной миссией — проведет сборы. Однако на самом деле руководство в полной панике. Побег из СИЗО-1 убийцы Сергея Рудиковского да еще в форме подполковника тюремного ведомства не может остаться безнаказанным. В челябинском ГУ ФСИН считают, что лучшим вариантом станет увольнение начальника СИЗО-1. Но не исключено, что все будет даже хуже.

Слухи Тюменской области

Наталья Шевчик запустила слух о своей отставке

В правительстве региона говорят, что замгубернатора Наталья Шевчик, постоянная героиня слухов и сплетен, распускает слухи о себе сама. «Сейчас Наталья Александровна снова запустила слух о своей будущей отставке, — удивляются слухмейкеры. — Она всем рассказывает, что в скором времени займет должность советника губернатора, которую придержали для нее, и занять которую мечтал бывший вице-спикер областной думы Геннадий Корепанов».

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Богославец «влез» в Уватский проект…

Говорят, что депутат Тюменской областной думы Богдан Богославец договорился о подрядах на дорожное строительство с руководством Уватнефтегаза. «„Сибагро“, компания Богославца, намерена получить все подряды на месторождениях Уватской группы, — рассказывают слухмейкеры. — Эти договоренности могут неприятно аукнуться гендиректору „Уватнефтегаза“ Евгению Задорожному, ведь глава региона Владимир Якушев очень сдержанно относится к агрессивному продвижению интересов бизнеса Богославца в Тюменской области».

…но не смог получить телефоны коллег

Рассказывают, что депутат облдумы Богдан Богославец на заседании фракции «Единой России» в четверг, 25 мая, потребовал у руководства предоставить ему личные номера мобильных телефонов всех депутатов-единороссов. «Такое заявление сильно удивило коллег югорского депутата, которые резонно возмутились и отказались делиться личной информацией», — говорят сплетники.

Антипинский НПЗ нанял «дивизию» китайцев

Рассказывают, что на Антипинском НПЗ массово используют китайскую рабочую силу. Якобы на заводе работают 3000 сварщиков и сварщиц из Китайской народной республики. «Антипинский НПЗ отдает деньги иностранцам, потому что в России негде взять нужное количество сварщиков», — объясняют сплетники.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Геннадию Корепанову грозит выговор

Ходят сплетни, что гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко стал опасаться своего заместителя по связям с органами государственной власти, бывшего вице-спикера областной думы Геннадия Корепанова. «Корепанов очень активно взялся за работу, развернул бурную деятельность и рвется напрямую работать с акционерами предприятия, — шепчутся на заводе. — Лисовиченко это очень не нравится, так что, быть может, не за горами первый выговор для бывшего вице-спикера облдумы».

Владимиров выбрал нового прокурора для Тюмени

Ходят слухи, что прокуратура Тюменской области определилась с кандидатом на должность прокурора Тюмени, освободившуюся после перехода Руфата Биктимерова в региональное надзорное ведомство. Якобы новым прокурором областной столицы станет Эдуард Гиматов, в настоящее время возглавляющий прокуратуру Тюменского района.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В гордуме Тюмени введут штраф за прогулы

Говорят, что после прошедшего заседания тюменской городской думы, окончание которого было сорвано из-за отсутствия кворума, председатель думы Дмитрий Еремеев собрал срочную летучку по обсуждению инцидента и предложению мер, которые не позволили бы этому повториться вновь. Якобы звучали разные предложения по повышению явки депутатов на заседания, от ответственности «по партийной линии» вплоть до лишения мандата за пропуски заседаний. «В итоге решили прогульщиков „наказывать рублем“ — ввести штрафы за пропуски заседаний, говорят слухачи. — Штрафы решили сделать неофициальными, а кое-кто из депутатов сразу предложил ввести абонементы, чтобы заплатить один раз и вообще не ходить на думу».

Тюменские гаишники использовали рабский труд дальнобойщиков

Говорят, что тюменская ГИБДД в ближайшее время расстанется с двумя сотрудниками дорожного надзора, хотя под уголовное дело они и не попали. «Додл и Перегудов ловили на трассе большегрузные фуры, — уверяют сплетники. — Если что-то было не так с весом или документами, грузовикам приходилось бесплатно поработать по указаниям одного из них, возить песок и грунт». Злопыхатели уверяют, что решение об увольнении полицейских за проступок уже принято, хотя поводов для возбуждения уголовного дела не нашлось.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сопредседатель тюменского ОНФ подался в «партизаны»

Говорят, в тюменском ОНФ удивлены поведением своего сопредседателя Александра Пересторонина и гадают, зачем ярый сторонник действующей власти региона пошел «в партизаны». Не подчинившись уставным требованиям и решениям, принятым ОНФ по ситуации с Тюменским музейным комплексом, Александр Пересторонин на страничке с ограниченным доступом в одной из соцсетей разместил объявление о сборе в закрытом режиме всех неравнодушных к проблеме, где он собрался поставить в лоб неудобные вопросы руководителям процесса. «Кажется, Пересторонин решил начать свою игру и половить рыбку в мутной воде на спекуляции с горячей темой переезда музейных фондов», — предполагают слухачи.

«Бенату» дали невиданные преференции

Рассказывают, что тюменскому водочному заводу «Бенат» негласно разрешили торговать любым алкоголем после «запретного часа» — девяти вечера. «Магазины „Бената“ даже не торгуют продуктами, но работают едва ли не круглосуточно, — говорят сплетники. — И никто не собирается их проверять, хотя там в любое время можно купить не только пиво, но и крепкий алкоголь. Хотя очень интересно было бы посмотреть, как директор департамента потребительского рынка Тюменской области будет изымать из бенатовских магазинов кеги и бутылки».

От СИБУРа потребуют приструнить свое «привидение»

Говорят, в Тобольске руководство городской думы с нетерпением ждет Дня химика, чтобы вызвать на разговор высшее начальство «Сибура». «Те приедут из Москвы отдыхать, а думцы хотят воспользоваться моментом и разобраться, наконец, с местным привидением», — шепчутся сплетники. Злопыхатели уверяют, что привидением в Тобольске прозвали депутата гордумы Данила Рассказова. «Он работал в руководстве тобольского предприятия „Сибура“, когда избрался депутатом. А потом „Сибур“ забрал его в Москву, — говорят слухачи. — Мандат он не сдал, хотя в городе не появляется, а думе это серьезно портит статистику: не голосующий и отсутствующий на комиссиях депутат играет в минус всему парламенту». Сплетники уверяют, что беседы на эту тему думцы с Рассказовым уже проводили. «Это бесполезно. Спасти Тобольск может только высшее руководство „Сибура“, больше над привидением никто власти не имеет», — говорят они.

В Ишимском районе людей поят водой из ассенизаторской машины

В Ишимском районе, где паводок идет на спад, появляются свои байки и легенды о «сезоне большой воды». Например, местные сплетники передают друг другу, что районные чиновники весьма оригинально подошли к снабжению питьевой водой деревни Сажино. «Там затопило водокачку, и целых два раза приезжал КамАЗ с водой с Бокаревской скважины. А потом машину забрали в Синицино, — уверяют злопыхатели. — Понятно, там в сосновом бору частенько тусуется начальство. В Сажино же только охота, а до этого еще далеко — да и живут там совсем не такие важные птицы». Говорят, что в итоге для доставки воды в Сажино приспособили бывшую ассенизаторскую машину, которую просто вымыли.

Слухи ХМАО

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В администрации Комаровой вынашивают план мести

Если верить слухам, в Ханты-Мансийске весьма болезненно отреагировали на заявления, прозвучавшие на минувшем заседании Тюменской областной думы, где работу югорских властей подвергли жесткой критике. Слухачи шепчут, что на одном из закрытых совещаний с участием высших должностных лиц региона ситуация была разобрана в мельчайших деталях и принято решение расквитаться с обидчиками во что бы то ни стало.

Против чиновников депэкономразвития возбуждено новое уголовное дело

В курилках силовиков ходит история, что сотрудники регионального СКР возбудили в рамках масштабного расследования коррупционных преступлений в департаменте экономического развития новое уголовное дело. Производство якобы возбуждено в отношении неустановленного лица, но оно таковым будет оставаться совсем недолго. «Доказательная база собрана, ждем команды сверху. У нас хорошо понимают, что это за „неустановленное лицо“, и, что самое главное, это также хорошо понимают в здании по адресу Мира, 5 (дом правительства — ред.)», — рассказывает слухмейкер в погонах.

Редькин получил нагоняй

Поговаривают, что у экс-директора департамента физической культуры и спорта Югры, Евгения Редькина, которого также называют одним из неофициальных кураторов спортивных учреждений округа, состоялся крайне неприятный разговор с покровителями из Москвы. Якобы поводом послужили коррупционные скандалы, которые то и дело вспыхивают в доверенном Редькину хозяйстве. Если верить сплетням, выволочка оказалась настолько суровой, что известный биатлонист ушел в депрессию.

Колодич пойдет на выборы от ЛДПР

По слухам, политик из Нефтеюганска Александр Колодич, который накануне отказался от участия в праймериз «Единой России» на место депутата региональной думы, не готов полностью отказаться от парламентских амбиций. Как говорят слухачи, Колодич подумывает принять участие в выборах от оппозиционных партий. В «Справедливой России» бизнесмен уже состоял, может попробовать свои силы в ЛДПР.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорские справороссы лишились единственного реального кандидата в думу

По слухам, экс-депутат регионального парламента Анатолий Вац не будет участвовать в довыборах в Думу Югры. Рассказывают, якобы это не только его личное решение, но и позиция лидера эсеров ХМАО Михаила Сердюка. «Анатолий Вац, если не считать Сердюка, самый узнаваемый член „Справедливой России“ в регионе. Кого теперь эсеры отправят на выборы — большой вопрос», — озадачены слухачи.

«Сургутнефтегаз» может переехать в Москву

В Сургуте появились слухи, что головной офис «Сургутнефтегаза» может переехать в Москву. Поговаривают, что решение может быть принято уже этой осенью. Слухачи сплетничают, что вопрос о переезде сотрудники нефтяной корпорации даже рискнули задать генеральному директору Владимиру Богданову на одном из совещаний. По слухам, Богданов опроверг эту информацию, но сплетня о возможном переезде главного налогоплательщика Югры продолжает обсуждаться в кулуарах.

Гендиректора «Газпром Переработки» лишили аплодисментов

Рассказывают, якобы на недавнем торжественном мероприятии, посвященном 10-летию «Газпром Переработки», случился небольшой конфуз. По слухам, сотрудники компании отказались аплодировать недавно назначенному на пост гендиректора Марату Гараеву. Говорят, именно его винят в том, что «Переработка» переезжает в Санкт-Петербург. «Хорошо хоть не освистали», — смеются сплетники. А вот во время выступления основателя компании, ныне члена Совета Федерации Юрия Важенина, овации продолжались несколько минут, и сенатору даже пришлось успокаивать зал.

Фото: Артем Ковтун © URA.RU

В соцблоке мэрии Сургута грядут отставки

В кулуарах обсуждается дисциплинарное взыскание, вынесенное вице-мэру Сургута Александру Пелевину после скандала с попыткой отменить льготы многодетным семьям и ветеранам горячих точек. Рассказывают, якобы сейчас решается вопрос об отставке Пелевина, а его место, по слухам, может занять директор городского департамента образования Татьяна Османкина. Любопытно, что одновременно с этим появился слух и об отставке Османкиной. Говорят, корни этой сплетни могут вести к Пелевину, переживающему за свое место.

Чабанец «крышует» алкомафию

По слухам, депутат гордумы Нижневартовска Лидия Чабанец уже больше пяти лет может иметь процент с летнего кафе на площади Дворца искусств, которым депутат руководит. Как сплетничают активисты, пропагандирующие здоровый образ жизни, летние питейные заведения приносят большую прибыль, часть из которой якобы отправляется депутату взамен на соблюдение интересов предпринимателей.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района боится брать ручку

Поговаривают, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой фактически устранился от работы. Якобы все документы за Трубецкого подписывает его зам. «Трубецкой просто боится совершить ошибку, которая подведет его под уголовку», — судачат в районе. — Только непонятно тогда, зачем району такой руководитель за 500 тысяч рублей в месяц».

На кавказской свадьбе в Нижневартовске стреляли полицейские

Слухи по факту стрельбы на одной из нижневартовских свадеб продолжают разноситься по региону. Горожане сплетничают, что на кавказской свадьбе гуляли и сотрудники МВД, а стрельба производилась чуть ли не из табельного оружия. По версии слухачей, именно поэтому сыщикам так и не удалось найти все единицы стрелявшего оружия. Не исключено, что этот слух распустили сами кавказцы, чтобы доставить хлопот полицейским, запретившим горцам играть с оружием.

Слухи ЯНАО

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Кобылкин получает больше Комаровой из-за суровых условий

На Ямале обсуждают слова губернатора Югры Наталии Комаровой, которая заявила, что ее зарплата многократно ниже, чем у Дмитрия Кобылкина. Согласно декларациям, доходы лидеров за 2016 год отличаются в шесть раз. «Комарова забыла добавить, что на Ямале есть районные коэффициенты и северная надбавка. В ХМАО они есть не везде и немного ниже. Так, на Ямале районный коэффициент севернее полярного круга 1,8, а в Югре — 1,7», — объясняют слухмейкеры. При этом некоторые уверены, что губернатор Югры сделала это из-за разногласий по судьбе «Корпорации развития». Она якобы видит в кресле директора не того человека, которого поддерживает Ямал.

Потенциальный советник губернатора уехал в Питер

Бывший глава ГИБДД Ямала Александр Салфеткин не смог устроиться на работу в окружное правительство. Ранее предполагалось, что он будет либо советником губернатора, либо полпредом. «Он уехал в Питер. Что-то не получилось с трудоустройством в администрацию, хотя в справочниках уже появилась его фамилия», — уверяют инсайдеры.

Власти опять вложились в нерентабельный бизнес

В коридорах ямальского правительства обсуждается очередное выделение средств на лесопереработку в селе Толька. Недавно в бюджете предусмотрели субсидию предприятию в 250 млн. Источники говорят, что повторится история с тазовской лесоперерабатывающей компанией. Деньги в нее вложили, но на самоокупаемость она так и не вышла. Теперь округ вынужден субсидировать производство. По мнению слухмейкеров, компанию в Тольке ждет та же участь. По неофициальным данным, в нее уже вложено порядка 2,5 млрд рублей.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ямальцы ездят за прививками в соседние регионы

На Ямале недостаточно прививок для детей. Люди вынуждены ездить за препаратами в соседние регионы и даже в Екатеринбург, чтобы обеспечить ребенка необходимыми вакцинами. Неясно, из-за чего на этот раз возникла проблема — бракованной партии, как это когда-то уже было в Ноябрьске, или власти не вовремя провели торги.

В ГИБДД идут увольнения

Новый начальник ГИБДД Ямала Алексей Овчелупов, хоть и имеет пока статус врио, уже набирает новую команду. «В инспекции идут увольнения, меняется команда. Это традиционный процесс, но все равно многих очень нервирует», — судачат в органах.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников недоволен кабмином

Говорят, что пять министров находятся под увольнением, среди них первый зампред краевого правительства Владимир Рыбакин, министр здравоохранения Вадим Плотников и глава Минтранса Николай Уханов. Фамилии еще двоих слухачам неизвестны, но информаторы предполагают, что среди них есть министр культуры Галина Кокоулина. При этом слухи о ее потенциальной отставке никак не связаны с событиями на фестивале хоров. Дело в том, что работа этих чиновников, по словам слухмейкеров, не устраивает врио губернатора Максима Решетникова. Якобы они не показывают тот результат, который хочет получить от них глава региона.

Покорять север Решетникову помогут промышленники

Контроль над выборами губернатора на севере Пермского края взяли «Уралкалий» и «Соликамскбумпром», утверждают слухачи. Они будут ответственны за явку и результат для действующего врио губернатора. По мнению информаторов, непонятно, как крупные корпорации будут выполнять поставленную задачу, ведь, как правило, явка на любых выборах в Березниках не превышает 15%. Что касается крайнего севера Пермского края, то на данный момент у врио губернатора существует перспектива получить неудовлетворительные результаты по Красновишерску и Ныробу, возможно, по отдельным микрорайонам Соликамска.

Ирина Филатова намерена сэкономить на предвыборной кампании

По слухам, кандидат в губернаторы Пермского края от КПРФ Ирина Филатова не очень рвалась участвовать в предвыборной гонке — соответствующее указание ей дал лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов. Информаторы сообщают, что на свою избирательную кампанию она тратит личные деньги, которые заработала частной адвокатской практикой в Москве. Первоначально Филатова планировала вложить в свое продвижение на пост главы Прикамья порядка 20-25 миллионов рублей и привлечь большое число агитаторов, но потому почему-то передумала. Как утверждают слухачи, сейчас она намерена ограничиться суммой в размере не более 7 миллионов рублей. При этом свое участие в губернаторских выборах она планирует использовать в будущем. По словам информаторов, в 2010 году коммунистка нацелилась на избирательный округ нынешнего депутата Госдумы от Пермского края Дмитрия Скриванова., и сейчас она просто повышает узнаваемость перед грядущими выборами в парламент.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Герман Греф приедет в Пермь

Ходят слухи, что в начале июня в Пермь приедет глава Сбербанка Герман Греф. Столицу Прикамья он посетит, чтобы открыть здесь Управление работоспособности устройств самообслуживания, утверждают информаторы. Именно в подразделение с этим странным названием должны перевестись порядка 800 сотрудников из 1000, которые попадут под массовые сокращения, вызванные реорганизацией Западно-Уральского банка. Напомним, пермский филиал Сбербанка станет частью Волго-Вятского филиала.

Бесплатное ЭКО оказалось под угрозой

Ходят слухи, что пермский ФОМС сократил тарифы на проведение экстракорпорального оплодотворения по бюджетным квотам. Сейчас платная услуга ЭКО в частной клинике стоит порядка 125 тысяч рублей, а в государственных медучреждениях Прикамья эту процедуру вообще не делают. Пермские чиновники посчитали, что экстракорпоральное оплодотворение по бюджетной квоте должно стоить около 87 тысяч рублей, утверждают информаторы. Аналогичная ситуация с занижением тарифов складывается в Свердловской области и Республике Башкортостан. Там платные клиники уже начинают отказываться проводить ЭКО по квотам.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Маховиков рассердил начальство…

Слухачи утверждают, что у врио губернатора Прикамья Максима Решетникова растет недовольство советником Анатолием Маховиковым. Якобы последний таинственным образом исчез, когда нужно было срочно заняться организацией переноса пленарного заседания Законодательного собрания с 1 на 8 июня.

Говорят, советник не отвечал на звонки ни главы администрации губернатора Рустема Юсупова, ни председателя Заксобрания Валерия Сухих. О происходящем спикер якобы сразу сообщил Максиму Решетникову, и процесс организовали без участия Маховикова.

…и устроил фальшивую демократию

Рассказывают, советник врио губернатора Анатолий Маховиков, который курирует конкурс на должность главы проблемного Краснокамского района, придумал многоходовку для назначения нужного кандидата. Не секрет, что власти региона поддерживают бывшего вице-премьера и министра территориального развития Константина Захарова. А конкуренцию ему составляют начальник отдела МВД по Краснокамскому району Андрей Полозников и депутат Земского собрания Юрий Ильюшенко. 31 мая именно Земское собрание выберет сильнейшего — для победы достаточно набрать большинство голосов.

Поговаривают, Маховиков заручился в пользу Захарова поддержкой только семи депутатов. Именно поэтому в финал вывели трех, а не двух кандидатов. Под предлогом демократичности процедуры Маховиков якобы рассчитывает, что голоса остальных парламентариев «разлетятся» между Полозниковым и Ильюшенко, а Захаров одержит победу. Впрочем, соперники бывшего вице-премьера еще успевают объединить усилия — тогда итог голосования может быть неожиданным.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Хараськин передумал

Говорят, бывший министр сельского хозяйства и экс-руководитель приемной президента РФ в Пермском крае Олег Хараськин, публично объявлявший о возможном участии в выборах губернатора, от этой затеи отказался. Политконсультанты долго убеждали его в радужных перспективах, но тщетно — новому главе региона, похоже, понравиться не удалось. Ведь Хараськин якобы хотел быть не конкурентом Максима Решетникова, а его «торпедой» с последующим приглашением на работу в правительство.

Поддержит ли теперь Хараськин лидера движения «Выбор» Константина Окунева или кого-то другого — слухачи затрудняются ответить.

«Ветте» выдвинули ультиматум

Слухи о продаже телекомпании «Ветта» привлекли к каналу повышенное внимание. Информаторы утверждают, что пресс-служба правительства региона сообщила руководству этого СМИ о категорическом запрете на показ в эфире депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова. Пикантность ситуации в том, что именно его называют реальным владельцем «Ветты». В случае неисполнения требований телеканал обещали лишить всех бюджетных ассигнований. Не известно, донесли ли ультиматум топ-менеджеры до господина Плотникова и нужно ли вообще это делать?

«Фронтовик» и «лифтер» ведут передел в ЖКХ

На этой неделе в Перми, в микрорайоне Крохалева, неизвестные подожгли офис управляющей компании «ЖилСтандарт-П». Примечательно, что это уже вторая атака на фирму — в феврале прошлого года в офисе подожгли входные двери. Следом злоумышленники подожгли офис еще и подрядной организации УК «Мой дом» — тоже на Крохалевке.

Слухачи говорят, что взаимоотношения УК на Крохалевке всегда были неспокойными, но на сей раз напрашивается версия поджога со стороны конкурентов. Например, руководителю УК «НовоДом» и члену регионального штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Андрею Ларину теперь приписывают еще и владение компаниями «Урал», «Пермские моторы», «Партнер» и «Территория комфорта». О желании взять пермские дома в управление ранее заявлял и владелец фирмы «Лифт-Сервис» Владимир Макс, который якобы дружен с УК «Галеон».

Наблюдатели рассуждают, что оба бизнесмена заинтересованы как можно скорее перевести под свой контроль жилой фонд, причем в мэрии им якобы кое-кто активно помогает это сделать. Связан ли поджог офиса «ЖилСтандарт-П» с переделом в пермском ЖКХ — покажет время и, может быть, расследование полиции. Но в отношении названных предпринимателей уже растет напряжение со стороны старых игроков на рынке управдомов.

Слухи Курганской области

Фото: Официальный интернет- сайт Общероссийского народного фронта

ОНФ активизируется после визита федерального куратора

В Кургане с неофициальным визитом побывал руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов. Как утверждают сплетники, он приехал на 50-летие курганского военного вуза, где когда-то учился. «Он отказался от официальных контактов со властью, но побывал в курганском штабе ОНФ. Возможно, после этого можно ждать активизации работы „фронтовиков“», — говорят сплетники.

Сапожникову грозит отставка

В ближайшее время в курганском областном пенсионном фонде пройдет внеплановая проверка, утверждают слухачи. Они уверены, что конфликт, в который вступил руководитель фонда с промышленником Сергеем Муратовым, может больно ударить по Александру Сапожникову. «Он совершенно напрасно привлек к себе внимание, сейчас в Москве могут вспомнить и его уголовный скандал, и его преклонный возраст», говорят сплетники. Многие уверены, что все закончится проводами его на заслуженный отдых

Светличному сделают предложение

Участник праймериз ЕР на пост депутата областной думы Иван Светличный, как утверждают сплетники, в последние дни перед голосованием не проявлял особой активности. «Вероятно, с ним был разговор, ему предложили место в правительстве или в руководстве района. Вполне возможно, дальше он будет поддерживать кандидатуру Владимира Левитского», — говорят слухачи. В победе генерала, которого поддержал губернатор, сплетники не сомневаются. Правда, и Александр Сапожников не сдается и планирует на каждом участке разместить своих наблюдателей.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Рыжука подставляют подчиненные

Руководителя регионального отделения УФНС Владимира Рыжука подставляют подчиненные, уверены сплетники. Якобы они дают руководителю на подпись документы сомнительного содержания, чтобы тот, не разобравшись, впопыхах подмахнул бумаги. «Делают все, чтобы можно было на него завести дело», — говорят слухмейкеры.

Виктору Семенову грозят уголовкой

Депутат областной думы Виктор Семенов, по данным слухмейкеров, оказался замешанным в некрасивый скандал. Якобы на него в правоохранительные органы подала заявление женщина, которую он избил. Пострадавшая утверждает, что у нее есть все доказательства, однако пока ей в возбуждении уголовного дела отказывают.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Шевелева хотели выбрать в совет

Экс-руководителя областного департамента природных ресурсов Виктора Шевелева хотели выбрать в общественный совет при департаменте, рассказывают слухачи. У многих при этом возникли возражения из-за судимости Шевелева. «В итоге выяснилось, что он даже не прописан в Курганской области, поэтому не подходит по параметрам», — утверждают сплетники.

ЦПКиО могут приватизировать

ЦПКиО в Кургане может изменить свой юридический статус. Сплетники утверждают, что в мэрии готовят документы, которые сделают возможным приватизацию парка. «Эти поправки пытались принять еще в 2014 году, но тогда поднялся скандал. Сейчас попытку хотят повторить», — утверждают слухмейкеры. По их данным, схема, уже отработанная на МУП «Меркурий», позволить получить территорию за бесценок.

Приставы не берут долги золотом

Курганские приставы, как утверждают сплетники, перестали изымать у должников ювелирные изделия и дорогостоящее оружие. Это связывают с тем, что у службы нет оценщиков, которые могут взять на себя ответственность и назначить цену изъятых предметов. Из-за чего, по данным слухмейкеров, многие долги оказываются «зависшими».

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