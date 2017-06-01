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01 июня 2017
15:09  01 июня 2017 5

Минобороны накупит сувениров из итальянского мрамора на 6,6 млн рублей

Здание штаба ЦВО. Екатеринбург, центральный военный округ, приемная минобороны
Минобороны закупает дорогостоящие сувенирыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Входящее в структуру Минобороны РФ агентство «Военинформ» объявило конкурс на покупку сувенирных кубков, ножей, часов и орлов из итальянского мрамора. На все это ведомство планирует потратить больше 6,6 млн рублей, пишет онлайн-издание «Москва».

Согласно конкурсной документации, «Военинформ» хочет купить 90 ножей из дамасской стали с ручкой из итальянского мрамора с бронзовыми гардой и навершием, 90 колонн с навершием в виде шайбы из итальянского мрамора со встроенными часами, 90 композиций «Орел на камне» и еще 90 «Орел на шаре» с часами (итальянский мрамор со встроенными часами и декор из бронзовых элементов), а также 90 стрел из тех же материалов.

Более того, для министерства обороны также закупят 30 настольных мраморных часов на колоннах и 90 наборов из двух хрустальных кубков ручной работы с нанесением рисунка алмазной грани и чернением. Победитель будет определен 21 июня 2017 года.

Сувениры будут использованы для проведения мероприятий, запланированных ведомством на этот год.

Сергей Демин
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