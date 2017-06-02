22:01 02 июня 2017 1

Критике подверглось занятие по профилактике ВИЧ с рассказом о сексуальных контактах Фото: Анна Майорова © URA.RU

На сайте Роскомнадзора появилась экспертиза занятия, проведенного в одной из школ Челябинска специалистами муниципального Центра профилактического сопровождения (ЦПС) «Компас». Этот центр по заказу администрации проводит в учебных заведениях города занятия по профилактике ВИЧ-инфекции. Согласно заключению экспертов, программа профилактики ВИЧ «уничтожает детство», а также семейные ценности.

Один из семинаров, проведенный в челябинской школе, был записан кем-то из участников на диктофон. В экспертном заключении содержится описание хода занятия. Сперва предлагается небольшой тест. Детям нужно ответить на такие вопросы, как «может ли ВИЧ передаваться через сперму», «передается ли ВИЧ через незащищенный секс», «можно ли инфицироваться, принимая наркотики внутривенно».

«Для ответа на вопросы и выполнение заданий подростку необходимо как минимум рассказать, что такое сперма, незащищенный секс, половая связь, предохранение, наркотики, презерватив, другие инфекции, беспорядочные половые связи», — отмечают эксперты, готовившие заключение.

Экспертиза содержит также выдержки из расшифровки занятия. Лектор, например, говорит: «Ни один вид сексуального контакта без предохранения не является безопасным. Это касается и анального, и орального, и вагинального секса. Обязательно нужно предохраняться. При анальном сексе нужно предохраняться презервативами, специальными для анального секса. Они продаются в секс-шопах и других магазинах. Понятно, что вам пока доступ туда закрыт, но… (смех).

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Из расшифровки можно понять, что между лектором и детьми завязалась дискуссия: одна ученица упрекнула лектора в том, что та занимается «секспросветом». «В 14 лет можно без презервативов. В 14 лет зачем это вообще надо?» — спрашивает девочка. «Тебе, может, и не надо, а кому-то, может, и надо», — отвечает преподаватель. «Нужно о другом, кажется, рассуждать», — парирует подросток. «Не суди по себе, я допустим, в 14 лет рассуждала о мальчиках, я встречалась уже в 14 лет», — отвечает ведущая семинара.

После «информирования» занятие заканчивается ролевой игрой «Кинопроект», в которой подростки, пожимая друг другу руки, имитируют тем самым сексуальные контакты (три рукопожатия должны быть сделаны обязательно). «Тем самым формируется нормальность такого поведения, — считают эксперты. — Подросткам не предлагают альтернативу пожиманиям рук (то есть беспорядочным половым связям), не предлагают воздержание от контакта».

Выводы, к которым приходят эксперты, способны поставить крест на деятельности центра «Компас». «Лектор… разрушает уже имеющиеся у детей понятия о морали и нравственности, — считают эксперты. — Установка «если у человека появилось желание, то зачем этому желания сопротивляться?» никак не может способствовать созданию и укреплению семейных уз.

Она разрушает семейные ценности. Кроме того, она провоцирует подростков на беспорядочные половые связи и является растлевающей… В целом программа семинара-тренинга направлена на уничтожение детства».

В ЦПС «Компас» «URA.RU» сообщили, что в курсе появившейся экспертизы. «Мы находимся, не могу сказать, что в шоке, нам неприятно было получит информацию об этой экспертизе из СМИ, — заявила агентству директор центра Мария Артемьева. — Мы с ним тоже ознакомились и готовим сейчас отзыв. У нас есть право на то, чтобы высказать свою позицию».

При этом она признает, что человек, проводивший занятия, не уделил должного внимания моральным аспектам сексуальных отношений. «Я не оправдываю своего специалиста — мы с ней об этом уже разговаривали, — говорит Артемьева. — Вся эта дискуссия возникла из вопроса ребенка».

При этом она поясняет, что обычно во время таких занятий тренер обязательно говорит о ценностях семьи, о том, что ранние половые связи — это нехорошо, о том, что единственный путь неполучения ВИЧ-инфекции — это верность одному партнеру. «Мы говорим обо всем этом, но это не попало в экспертизу и в „протокол занятия“, потому что там только выдержка, выдернутый кусок», — замечает директор «Компаса». По ее словам, летом, во время каникул, занятия по этой программе не проводятся.

Как стало известно «URA.RU», занятие, на котором была сделана диктофонная запись, ставшая предметом экспертизы, проводилось еще в прошлом учебном году для учеников 10-11 классов (возраст 16-18 лет). Экспертиза проводилась организацией «Российское всеродительское сопротивление» (РВС) Сергея Кургиняна (основателя движения «Суть времени») по заявлению Ирины Сергеевны Валитовой — директора детско-юношеского центра «Лидер». Получить ее комментарий не удалось — Валитова не ответила по своему сотовому телефону.

Получить комментарий представителей РВС также не получилось: телефон представителя движения в Челябинске не отвечает. Журналисты «URA.RU» оставили свои данные оператору «горячей линии» движения, однако никто из его специалистов не перезвонил.