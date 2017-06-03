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03 июня 2017
11:29  03 июня 2017 0

«Ты псих!» Уральский экстремал прокатился на гироскутере по краю небоскреба. ВИДЕО

А в марте он устроил на небоскребе в Гонконге смертельно опасный трюкФОТО: Instagram/Олег Шерстяченко

Мастер паркура из Екатеринбурга Олег Шерстяченко снял видео, где он катается на гироскутере по краю небоскреба. Ролик он выложил в Instagram.

«Вы хотели продолжение истории с гироскутером на крыше? Несмотря на моросящий дождь, все всё-таки удалось», — написал экстремал.

На кадрах видно, как Шерстяченко не только катается на гироскутере, но и делает сальто с мячом в руках.

Подписчики пришли в восторг от акробатических трюков и бесстрашия эестремала: «Пару раз сердце ёкнуло… Олег, ты молодчина, волнуемся за тебя», «Я в шоке!», «На крыше ты, а адреналин подскочил у меня», «Ты псих) у меня при просмотре чуть сердце не остановилось блин), но крут, очень крут)».

В начале апреля Шерстяченко выполнил смертельно опасный трюк — сделал сальто через автомобиль BMW, несущийся на него со скоростью 100 км/час. Щекочущее нервы видео он записал совместно с известным блогером — ведущим канала «Дневник хача» в «Ютубе» Амираном Сардаровым.

Марина Мотылева
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