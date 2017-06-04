{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 июня 2017
03 июня 2017
Главные новости Москвы
11:32  04 июня 2017 0

Известный российский хирург помогал пострадавшим от теракта в Лондоне

Алексей Кащеев помог пострадавшим в терактеФото: Facebook Алексей Кащеев

Российский нейрохирург Алексей Кащеев оказывал медицинскую помощь пострадавшим в результате атаки в Лондоне. Врач по воле случая оказался в эпицентре событий, об этом он сообщил в своем Facebook.

Хирург рассказал своим подписчикам, что в отеле в его номер постучалась девушки и попросила о помощи. Ее подруга из Японии пострадала в ходе теракта. Алексей Кащеев после того, как помог пострадавшей отправился на улицу, чтобы оказать помощь другим людям.

«Масса людей быстрым шагом идет со стороны London bridge. Некоторые плачут. Удивляет число пар, крепко держащихся за руки. Движение перекрыто; в противоположную сторону едут полиция и скорые», — описал события ночи хирург.

Он также выразил презрение тем, кто совершил террористические атаки на людей: «Я совершенно тебя не боюсь, терроризм, и ещё больше тебя презираю. Никто, слышите, никто не вздумайте бояться террористов».

Теракт в центре Лондона произошел в ночь на 4 июня, по последним данным жертвами террористов стали 6 человек, 48 получили ранения.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров