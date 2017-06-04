Известный российский хирург помогал пострадавшим от теракта в Лондоне

11:32 04 июня 2017 0

Алексей Кащеев помог пострадавшим в теракте Фото: Facebook Алексей Кащеев

Российский нейрохирург Алексей Кащеев оказывал медицинскую помощь пострадавшим в результате атаки в Лондоне. Врач по воле случая оказался в эпицентре событий, об этом он сообщил в своем Facebook.

Хирург рассказал своим подписчикам, что в отеле в его номер постучалась девушки и попросила о помощи. Ее подруга из Японии пострадала в ходе теракта. Алексей Кащеев после того, как помог пострадавшей отправился на улицу, чтобы оказать помощь другим людям.

«Масса людей быстрым шагом идет со стороны London bridge. Некоторые плачут. Удивляет число пар, крепко держащихся за руки. Движение перекрыто; в противоположную сторону едут полиция и скорые», — описал события ночи хирург.

Он также выразил презрение тем, кто совершил террористические атаки на людей: «Я совершенно тебя не боюсь, терроризм, и ещё больше тебя презираю. Никто, слышите, никто не вздумайте бояться террористов».

Теракт в центре Лондона произошел в ночь на 4 июня, по последним данным жертвами террористов стали 6 человек, 48 получили ранения.