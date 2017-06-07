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07 июня 2017
06 июня 2017
Главные новости Свердловской области
17:28  07 июня 2017 0

СКР расследует нападение пассажира-безбилетника на кондуктора в трамвае Екатеринбурга. ВИДЕО

Пассажир вытолкнул билетера из вагонаФото: скриншот с видео

В Следственном комитете будет проведена проверка по поводу конфликта в трамвае утром 7 июня в Екатеринбурге, когда безбилетный пассажир напал на пожилого кондуктора.

«В связи с тем, что защита прав социально незащищенных категорий населения (пожилых, инвалидов, детей и др.) является одним из приоритетных направлений деятельности органов СКР, по указанию руководства регионального СК организовано проведение доследственной проверки», — сообщил «URA.RU» Максим Чалков, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Как стало известно, безбилетный пассажир не захотел оплатить проезд, напал на пожилого кондуктора и на остановке «Метро Уралмаш» вытолкнул его из вагона трамвая. Кондуктор упал на асфальт и ударился головой.

Видео: паблик Mash

Александр Лукманов
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