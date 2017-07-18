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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Челябинской области
20:29  18 июля 2017 1

В Челябинске мошенник едва не сорвал ЕГЭ, украв 250 ноутбуков

Контактный центр ЕГЭ на Индустрии, 56а. Екатеринбург, егэ, тестирование, проверка знаний, экзамен
Для ЕГЭ челябинским школам пришлось запастись новыми ноутбукамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ вычислили мошенника, который едва не сорвал выпускные экзамены школьников в Челябинске. В течение всего мая по поддельным письмам от «Ростелекома» он выносил ноутбуки из пунктов сдачи экзаменов.

Ноутбуки, как уточнили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, предназначались для видеонаблюдения за школьниками, которые сдают ЕГЭ в школах. Всего мошенник похитил 250 ноутбуков, которые собирался продать. Чтобы не допустить срыва тестирования, «Ростелеком» заключил договоры об установке нового оборудования, что позволило провести экзамены вовремя.

Сотрудники ФСБ уже установили личность злоумышленника и передали материалы в ГУ МВД России по Челябинской области для принятия процессуального решения.

Нина Калинина
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