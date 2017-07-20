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20 июля 2017
Главные новости Москвы
16:30  20 июля 2017 0

Путин приехал в гости к правозащитнице Алексеевой. ФОТО

Конференция РПР-ПАРНАС. 15 ноября 2014г. Москва, ясин евгений, Алексеева Людмила
Людмила Алексеева является старейшей российской правозащитницейФото: Антон Белицкий © URA.RU

Президент России Владимир Путин лично поздравил с 90-летием правозащитницу и главу Московской Хельсинской группы Людмилу Алексееву.

В четверг днем президент приехал в квартиру Людмилы Алексеевой на Старом Арбате, подарил имениннице букет цветов и гравюру с изображением вида Евпатории, которая является малой родиной правозащитницы, пишет РИА «Новости».

— Благодарю Вас за жизнь ради людей, — обратился к юбилярше глава государства. — Вы занимались главным — Солженицын говорил про сбережение народа, он делал это по-своему, а вы по-своему.

Правозащитница призналась, что хотела выпить с президентом шампанского на 90-летие, предложив гостю бокал игристого.

Отметим, что Людмила Алексеева является старейшей российской правозащитницей. Сейчас она входит в президентский Совет по правам человека, в заседаниях которого принимает регулярное участие.

В конце прошлого года после выступления Алексеева отпросилась с мероприятия, сославшись на плохое самочувствие, после чего Путин лично проводил правозащитницу.

Визит главы государства стал неожиданностью для юбилярши
Фото: kremlin.ru

Лев Истомин
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