Путин приехал в гости к правозащитнице Алексеевой. ФОТО

Президент России Владимир Путин лично поздравил с 90-летием правозащитницу и главу Московской Хельсинской группы Людмилу Алексееву.
В четверг днем президент приехал в квартиру Людмилы Алексеевой на Старом Арбате, подарил имениннице букет цветов и гравюру с изображением вида Евпатории, которая является малой родиной правозащитницы, пишет РИА «Новости».
— Благодарю Вас за жизнь ради людей, — обратился к юбилярше глава государства. — Вы занимались главным — Солженицын говорил про сбережение народа, он делал это по-своему, а вы по-своему.
Правозащитница призналась, что хотела выпить с президентом шампанского на 90-летие, предложив гостю бокал игристого.
Отметим, что Людмила Алексеева является старейшей российской правозащитницей. Сейчас она входит в президентский Совет по правам человека, в заседаниях которого принимает регулярное участие.
В конце прошлого года после выступления Алексеева отпросилась с мероприятия, сославшись на плохое самочувствие, после чего Путин лично проводил правозащитницу.