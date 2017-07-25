Чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал, какое событие повлияло на выбор его спортивной карьеры. По словам боксера-тяжеловеса, в детстве он едва не стал жертвой насилия.
Как сообщает Nation News, в интервью ESPN Тайсон признался, что когда он был еще ребенком, к нему явно с недобрыми намерениями приставал неизвестный человек. Он силой затащил мальчика в какое-то помещение, но по счастью, что-то ему помещало.
Тем не менее, случившееся настолько потрясло Тайсона, что он решил заняться каким-нибудь видом единоборств. Сколько ему тогда было лет, боксер не уточнил.