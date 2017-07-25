11:47 25 июля 2017 0

Офшорная структура Прохорова присматривается к нежизнеспособной "дочке" "Корпорации развития" Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU

В Арбитражном суде Свердловской области началось рассмотрение дела о наложении взыскания на акции «Полярного кварца» — компании принадлежащей правительству ХМАО-Югры, и входящей в структуру «Корпорации развития». Иск подала Travallation Holdings Ltd., зарегистрированная в офшорной зоне на Кипре, и входящая в структуру группы «Онэксим», подконтрольную Михаилу Прохорову. Фирма требует передать актив в качестве залога по обязательствам ООО «Энергетическая компания «Урал Промышленный-Урал Полярный» (другая дочерняя компания «Корпорации развития»)- передает корреспондент «URA.RU» со ссылкой на документы суда.

В ямальской энергетической компании «Урал Промышленный-Урал Полярный» идет процедура банкротства. При этом фирма располагает реальным активом — ТЭС «Полярная». Ее строительство (более 12,3 млрд рублей) прокредитовал банк «Международный финансовый клуб», который получил в качестве залога ценные бумаги «Полярного кварца». В 2015 году губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин заявил, что регион не нуждался в создании новой электростанции — количество вырабатываемых мегаватт в несколько раз превосходит реальные потребности Салехарда. Банк в рамках цессии уступил право требования Travallation Holdings Ltd.

«Полярный кварц» — один из самых проблемных активов «Корпорации развития». Несмотря на материальные вложения, бизнес по производству кварца в горах Урала так и не заработал. Вместо экономического чуда произошел коррупционный скандал. Гендиректор Александр Митрофанов, который, по разным данным, за 10 лет управления компанией мог вывести из бюджета проекта (около 5 млрд рублей) не менее 300 млн рублей, попал под уголовное дело, инсценировал свою смерть и скрылся в Великобритании.

По оценкам инсайдеров, управляющие «Полярного кварца» могут быть недовольны любыми попытками проникновения во внутреннюю бухгалтерию предприятия независимых оценщиков. Процедура аудита неизбежна при продаже, либо банкротстве структуры. В случае, если коррупционные схемы, применявшиеся в компании, станут достоянием общественности, неминуем громкий скандал.

Получить официальные комментарии югорских властей на момент подготовки материала не удалось. В департаменте общественных и внешних связей региона «URA.RU» сообщили, что не могут разыскать первого заместителя директора депэкономразвития Василия Дудниченко, курирующего работу «Корпорации развития».

Официальная позиция топ-менеджмента «Полярного кварца» также неизвестна. Телефоны московского офиса компании недоступны для звонков.

По версии источника агентства внутри предприятия, кипрская компания в судебном споре обречена потерпеть фиаско. «Офшору никто ничего не отдаст. Там не только лицензия на недра. Там лицензия на взрывчатку, горные работы — секретная часть», — говорит инсайдер.