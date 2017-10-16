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16 октября 2017
15 октября 2017
09:53  16 октября 2017 0

В Хабаровском крае изъяли тонну черной икры на 50 млн рублей

Клипарт. Черная икра, еда, морепродукты, черная икра
Икра была упакована и готова к дальнейшей транспортировкеФото: depositphotos.com © URA.RU

В Комсомольске-на-Амуре ФСБ изъяла около одной тонны черной икры общей стоимостью более 50 млн рублей.

Изъятая икра была упакована в пластиковые контейнеры по 0,5 литра и готова к дальнейшей транспортировке, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на представителя управления ФСБ по Хабаровскому краю Ольгу Алькину.

Также сотрудники краевой ФСБ задержали трех граждан РФ: 40-летного комсомольчанина, его 52-летнюю пособницу и 58-летнего жителя Приморского края. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную в книгу РФ. Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что москвич пытался забрать на почте полтонны черной икры, которая была спрятана в красной, писала «Национальная служба новостей».

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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