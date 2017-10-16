В Хабаровском крае изъяли тонну черной икры на 50 млн рублей

09:53 16 октября 2017 0

Икра была упакована и готова к дальнейшей транспортировке Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Комсомольске-на-Амуре ФСБ изъяла около одной тонны черной икры общей стоимостью более 50 млн рублей.

Изъятая икра была упакована в пластиковые контейнеры по 0,5 литра и готова к дальнейшей транспортировке, передает «Экономика сегодня» со ссылкой на представителя управления ФСБ по Хабаровскому краю Ольгу Алькину.

Также сотрудники краевой ФСБ задержали трех граждан РФ: 40-летного комсомольчанина, его 52-летнюю пособницу и 58-летнего жителя Приморского края. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную в книгу РФ. Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что москвич пытался забрать на почте полтонны черной икры, которая была спрятана в красной, писала «Национальная служба новостей».