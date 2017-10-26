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26 октября 2017
25 октября 2017
Главные новости Свердловской области
10:41  26 октября 2017 0

Противника Хэллоуина устроили акцию устрашения у правительственных зданий в Екатеринбурге. ВИДЕО

По улицам города пронесли страшную куклуФото: скрин видеоролика

Противники празднования Хэллоуина провели на улицах Екатеринбурга акцию протеста, развесив куклы с тыквами вместо голов на знаковых зданиях города. Видео с акции было размещено в интернете.

Куклы «украсили», в частности, резиденции губернатора Свердловской области и полпреда президента в УрФО, дом Севастьянова и Заксобрание региона, пишет «АиФ-Урал».

В конце ролика авторы озвучивают свою позицию, сообщая, что они «против зла». Отметим, что Хэллоуин отметят в Екатеринбурге 31 октября. Против американского праздника традиционно выступают Русская православная церковь и общественники.

Видео: Gainurdinov Igor

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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