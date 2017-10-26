По улицам города пронесли страшную куклу
Противники празднования Хэллоуина провели на улицах Екатеринбурга акцию протеста, развесив куклы с тыквами вместо голов на знаковых зданиях города. Видео с акции было размещено в интернете.
Куклы «украсили», в частности, резиденции губернатора Свердловской области и полпреда президента в УрФО, дом Севастьянова и Заксобрание региона, пишет «АиФ-Урал».
В конце ролика авторы озвучивают свою позицию, сообщая, что они «против зла». Отметим, что Хэллоуин отметят в Екатеринбурге 31 октября. Против американского праздника традиционно выступают Русская православная церковь и общественники.
Видео: Gainurdinov Igor