В Сети появилась история о девушке, которая уехала воевать в Донбасс, но быстро вернулась. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Девушкой оказалась 25-летняя дочь руководителя IT-направлений в «Сбербанке» Лиза Сокрут. «Дочь топ-менеджера Сбербанка уехала спасать русский мир на Донбасс, но чёт не срослось. Через три дня девица попросила папу купить ей билеты обратно (и скинуть денег на еду)», — пишет Mash.
11 октября девушка, вдохновившись идеей помочь исторической родине своего отца, записалась в ополчение и отправилась в Донбасс. Но реалии войны сильно разошлись с представлениями девушки, и она вернулась обратно в Россию. Издание отмечает, что дорогу домой ей оплатил отец.
Существует другая версия, опубликованная на «Утро.ру». Со слов издания, в Донбассе девушку поймали местные спецслужбы в тот момент, когда она прогуливалась около могилы командира противотанкового специального подразделения «Спарта» Арсена Павлова. Выслушав объяснения Сокрут по поводу того, что она делала в том месте, силовики решили, что у нее некоторые «проблемы с головой», и отправили назад.
Недавно президент Украины Петр Порошенко выступил с заявлением на заседании Совета регионального развития о том, что война в Донбассе далека от завершения.