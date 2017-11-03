05:53 03 ноября 2017 0

У медиков не было шансов спасти пациента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Камчатке закрыто громкое дело о смерти 21-летнего юноши, к которому скорая помощь не могла проехать из-за не пропустившей медиков иномарки. Выяснилось, что спасти пациента было невозможно.

«Установлено, что смерть 21-летнего парня наступила в результате острого отравления компонентами бытового сжиженного газа, наиболее вероятно, являлась рефлекторной (мгновенной) и непредотвратимой, даже в случае оказания ему своевременной неотложной медицинской помощи», — приводит слова следственного управления СК РФ по Камчатскому краю РИА «Новости». Также в ведомстве отметили, что поведение водителя и пассажира легкового автомобиля не было направлено на лишение жизни молодого человека, а работники «скорой» действовали согласно должностной инструкции. Исходя из результатов расследования, уголовное дело решили прекратить в связи с отсутствием состава преступления.

Напомним, в январе 2017 года в Петропавловске-Камчатском водитель иномарки не пропустил во двор карету скорой помощи с включенными маячками. На просьбы медиков убрать машину с пути женщина за рулем не реагировала, а ее пассажир и вовсе стал угрожать спецбригаде. В конце концов, врачи вызвали полицию, но дебоширы скрылись до прибытия наряда ГИБДД. Из-за возникших проблем «скорая» добралась до пациента лишь через 13 минут вместо возможных трех, и медикам оставалось лишь констатировать смерть молодого человека.