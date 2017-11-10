21:39 10 ноября 2017 0

Изначально Facebook создавался для коммуникации людей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сооснователь и экс-президент компании Facebook Шон Паркер заявил, что социальные сети опасны и вредны для человеческой психики. На выступлении, организованном сайтом Axios, он также рассказал об изначальных целях компании и о том, во что превратилось его детище.

Шон Паркер отметил, что Facebook изначально создавался для коммуникации людей, а сейчас манипулирует слабыми сторонами человеческой психики и ломает личности. «Соцсети фактически взяли под контроль выработку дофамина в человеческом организме. Каждый лайк или комментарий вызывает новый выброс. Вы потребляете все больше и больше контента, получаете больше лайков и откликов — это как замкнутый круг», — цитирует Паркера «Ридус». Незаметно человек начинает неосознанно привыкать к соцсети, публиковать больше постов. Как признаётся Паркер, многие даже не могут ответить, зачем они проводят столько времени в своем смартфоне.

Сооснователь Facebook говорит, что сейчас у человека почти все находится в социальных сетях: общение, фото и видео, учеба и работа, поэтому он полностью зависит от социальной сети, а производители это понимают и пользуются этим для достижения собственных целей. «Это буквально меняет отношение человека к обществу, к другим людям. Может быть, даже причудливым образом влияет на продуктивность. Одному богу известно, что социальные сети делают с мозгами наших детей», — подчеркнул экс-президент компании.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, при каких условиях Facebook сможет избежать блокировки Роскомнадзором. Он подчеркнул, что для этого социальной сети предстоит проделать большую работу, сообщала «Национальная служба новостей».