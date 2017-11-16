Павленский объявил во французской тюрьме сухую голодовку

03:20 16 ноября 2017 0

Павленского возмутил закрытый суд Франции Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Задержанный за поджог здания Банка Франции российский художник-акционист Петр Павленский объявил в тюрьме сухую голодовку. Об этом он рассказал в письме, которое его друзья распространяют по социальной сети Facebook.

«Сегодня десятый день сухой голодовки, я никогда не думал, что мне с этим придется столкнуться, но закрытые кабинетные суды — это неприемлемо. Ведь эти суды принимают решение о лишении человека свободы. Для большинства это решение оказывается судьбоносным. В моей жизни было порядка полусотни судебных заседаний, но ни одно из них не было закрытым… Так что здесь ситуация оказалась чудовищно дикая», — приводит РИА «Новости» цитату из письма Павленского, который также добавил, что сожалеет о том, что вместе с ним в тюрьме оказалась и его гражданская жена.

Павленский, напомним, поджег офис Банка Франции в ночь на 16 октября. По словам художника, своей акцией он хотел напомнить о Французской революции: «Возрождение революции во Франции заставит полыхать революционные огни по всему миру. В этом огне Россия тоже начнет освобождение», — заявил поджигатель. За умышленный поджог художник может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Вместе с женой и двумя детьми художник переехал во Францию из России после попыток возбудить на него уголовное дело о якобы избиении им актера «Театра.doc». Также правоохранители проводили проверку о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае Павленский получил политическое убежище во Франции.

До своего отъезда за границу Петр Павленский не раз попадал во внимание СМИ: в 2013 году он прибил мошонку гвоздями к брусчатке на Красной Площади, а три года спустя поджег здание ФСБ.