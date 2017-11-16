{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Письмо руководству СК и Генпрокуратуры отправил Пушков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,25
Динамика за 2 недели
Евро 71,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 ноября 2017
15 ноября 2017
03:20  16 ноября 2017 0

Павленский объявил во французской тюрьме сухую голодовку

Художник Петр Павленский на оглашении приговора в Мещанском суде. Москва, павленский петр
Павленского возмутил закрытый суд ФранцииФото: Антон Белицкий © URA.RU

Задержанный за поджог здания Банка Франции российский художник-акционист Петр Павленский объявил в тюрьме сухую голодовку. Об этом он рассказал в письме, которое его друзья распространяют по социальной сети Facebook.

«Сегодня десятый день сухой голодовки, я никогда не думал, что мне с этим придется столкнуться, но закрытые кабинетные суды — это неприемлемо. Ведь эти суды принимают решение о лишении человека свободы. Для большинства это решение оказывается судьбоносным. В моей жизни было порядка полусотни судебных заседаний, но ни одно из них не было закрытым… Так что здесь ситуация оказалась чудовищно дикая», — приводит РИА «Новости» цитату из письма Павленского, который также добавил, что сожалеет о том, что вместе с ним в тюрьме оказалась и его гражданская жена.

Павленский, напомним, поджег офис Банка Франции в ночь на 16 октября. По словам художника, своей акцией он хотел напомнить о Французской революции: «Возрождение революции во Франции заставит полыхать революционные огни по всему миру. В этом огне Россия тоже начнет освобождение», — заявил поджигатель. За умышленный поджог художник может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения и штрафом до 150 тысяч евро.

Вместе с женой и двумя детьми художник переехал во Францию из России после попыток возбудить на него уголовное дело о якобы избиении им актера «Театра.doc». Также правоохранители проводили проверку о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении актрисы того же театра. В мае Павленский получил политическое убежище во Франции.

До своего отъезда за границу Петр Павленский не раз попадал во внимание СМИ: в 2013 году он прибил мошонку гвоздями к брусчатке на Красной Площади, а три года спустя поджег здание ФСБ.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров