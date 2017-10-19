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19 октября 2017
18 октября 2017
02:19  19 октября 2017 0

Павленскому предъявлено обвинение в поджоге. Художнику грозит до 10 лет тюрьмы

Своей акцией художник хотел зажечь огонь всемирной революцииФОТО: leparisien.fr

Художнику-акционисту Петру Павленскому и его гражданской жене Оксане Шалыгиной предъявлено обвинение в преднамеренном поджоге здания Банка Франции.

Известно, что французская прокуратура уже направила запрос на повторный арест Павленского. Ранее его пришлось освободить для перевода в психиатрическую больницу. Согласно законам Франции, за поджог, ведущий к возможным жертвам среди людей, художнику грозит до 10 лет тюрьмы и крупный денежный штраф (до 150 тысяч евро), сообщает «Экономика сегодня».

Напомним, что Павленский поджег офис Банка Франции в ночь на 16 октября. По словам художника, своей акцией он хотел напомнить о Французской революции: «Возрождение революции во Франции заставит полыхать революционные огни по всему миру. В этом огне Россия тоже начнет освобождение», — заявил поджигатель.

До своего отъезда во Францию Павленский неоднократно дарил российским СМИ яркие инфоповоды: в 2013 году художник прибил свою мошонку гвоздями к брусчатке на Красной Площади, а три года спустя поджег здание ФСБ. На новую акцию Павленского уже отреагировал российский сенатор Алексей Пушков, посоветовавший художнику «прибить себя к статуе Свободы».

Сергей Макеев
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