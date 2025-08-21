«Самолет» прокомментировал обыски в офисах компании

В офисе компании «Самолет» в Санкт-Петербурге прошла проверка документации по жилым комплексам «Новое Колпино» и «Курортный Квартал», сообщили в компании URA.RU. Ранее сообщалось об обысках в их офисах.
«Сегодня была проведена рабочая проверка документации по объектам „Новое Колпино“ и „Курортный Квартал“. Строительство ведется в усиленном режиме после сложностей с рабочей силой. Объекты находятся под особым контролем главного офиса компании», — заявили в «Самолете».
По информации компании, в ЖК «Курортный Квартал» завершено строительство второй и третьей очередей, объекты введены в эксплуатацию, а в ряде секций уже выдаются ключи дольщикам. В ЖК «Новое Колпино» введены в эксплуатацию три очереди, около пяти тысяч квартир переданы покупателям. Ведутся финишные работы по внутренней приемке квартир.
Ранее СК РФ сообщил о начале расследования возможных мошеннических действий при возведении жилых комплексов «Новое Колпино» и «Курортный Квартал» в Санкт-Петербурге. В рамках следственных мероприятий были проведены обыски в офисах компании-застройщика «Самолет». В связи с выявленными обстоятельствами по обоим объектам возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество в особо крупном размере»).
