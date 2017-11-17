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17 ноября 2017
Главные новости 
12:33  17 ноября 2017 0

Как и предсказывало «URA.RU», большой энергетикой Урала пять лет будет руководить уроженец Крыма

Открытие подстанции
Сергей Дрегваль сохранил пост на пять летФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректору МРСК Урала Сергею Дрегвалю на пять лет продлен контракт. Такое решение единогласно принял совет директоров компании.

«16 ноября 2017 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО „МРСК Урала“ в заочной форме, на котором было принято единогласное решение избрать генеральным директором ОАО „МРСК Урала“ Сергея Дрегваля на новый срок с 18 ноября 2017 года до 17 ноября 2022 года включительно», — говорится в официальном сообщении компании.

Сергей Дрегваль родился 21 сентября 1971 года в городе Джанкой Крымской области УССР. Имеет два высших технических образования. В 1996 году окончил Киевский международный университет гражданской авиации по специальности «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов воздушных судов». В 2005 году окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов».

Свою карьеру в энергетике Сергей Дрегваль начал с должности электромонтера на предприятии нефтяной промышленности в Нижневартовске, осуществляющей ремонт нефтяных скважин, где прошел путь до должности главного энергетика, потом работал на руководящих позициях в разных энергосистемах страны. Генеральным директором ОАО «МРСК Урала» является с 28 октября 2014 года. Тогда с ним был заключен контракт на три года. Некоторые источники URA.RU говорили, что в 2017 договор будет подписан с гендиректором только на два года.

Ранее «URA.RU» со ссылкой на собственные источники рассказывало, что Дрегваль будет переназначен, а интрига была связана с изменением руководства компании «Россети», являющейся основным акционером МРСК Урала. Дрегваль был командирован в Екатеринбург по инициативе главы «Россетей» Олега Бударгина, который 11 сентября был заменен на 37-летнего руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы Павла Ливинского.

16 ноября стало известно о том, что не продлен контракт Олега Мошинского, гендиректора Свердловэнерго (струтурного подразделения МРСК, отвечающего за эксплуатацию распредсетей в нашем регионе).

Юлия Литвиненко
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