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01 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:01  01 ноября 2017 0

Совет Федерации придумал, как отомстить Twitter за российские СМИ

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, твиттер, twitter
Главным оружием российской власти в споре с соцсетью должны стать предпринимателиФото: Pixabay.com

Рабочая группа Совфеда по защите государственного суверенитета предложила частным компаниям пострадать за Отечество. Для них разработана рекомендация отказаться от размещения рекламы в Twitter в качестве ответной меры за решение руководства соцсети относительно российских СМИ.

Решение отомстить именно таким образом было принято по итогам заседания рабочей группы.

«В качестве ответной, зеркальной меры на дискриминационные действия властей США в отношении российских СМИ, рекомендуем российским компаниям воздержаться от размещения рекламного контента в Twitter», — цитирует РБК главу рабочей группы сенатора Олега Морозова.

Кроме того, члены рабочей группы постановили собрать со всех ведомств предложения о том, как еще можно отомстить социальной сети, а также о необходимости появления в российской юрисдикции понятия «вмешательство во внутренние дела государства».

Ранее Twitter запретил аккаунтам телеканала RT (Russia Today) и агентства Sputnik размещать рекламу. Решение было принято после обвинения двух российских СМИ со стороны американских спецслужб в попытках повлиять на ход президентской кампании в США, сообщает «Национальная служба новостей».

Игорь Чукреев
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