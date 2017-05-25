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25 мая 2017
13:47  25 мая 2017 0

Симоньян прокомментировала слова Подесты о «любви» Белого дома к RT

Главред Симоньян сказала, что заявление Подесты сделало ее деньФОТО: Википедия

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала заявление бывшего главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты о связи RT и агентстве Sputnik.

«RT и Sputnik — излюбленные СМИ в Белом доме. А вот это новость. Мейд май дэй, как говорится», — сказала Симоньян, сообщает RT.

Ранее в интервью The Washington Post Подеста заявлял, что RT и «Спутник» являются «излюбленными источниками информации» в Белом доме. Он также отметил, что даже они начали задавать неудобные вопросы.

В переписке с Подестой влиятельный журналист Брент Будовски заявлял, что несколько членов предвыборной команды кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон тупее птичьего помета.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Трамп предложил расследовать связи четы Клинтон с Россией.

Семен Гринберг
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