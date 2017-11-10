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10 ноября 2017
13:46  10 ноября 2017 0

Госдума поручила бывшему ведущему «Первого канала» защищать от США телеканал RT

Международный инвестиционный форум
Телеканал хотят признать иностранным агентомФото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по информационной политике во главе с бывшим телеведущим «Первого канала», а ныне депутатом Петром Толстым, разработать зеркальные меры в связи с ситуацией вокруг RT в Соединенных Штатах.

«Было бы правильно в этой связи нашим профильным комитетом выработать зеркальные предложения, которые бы позволили с нашей стороны сделать шаги, защищающие граждан нашей страны от неприкрытого вмешательства, которое сегодня развернули американские СМИ на территории России», — заявил Володин, слова которого приводит RT.

О зеркальном ответе американцам также заявил глава Минкомсвязи, подчеркнув, что Москва зеркально ответит на требование Белого дома зарегистрировать телеканал в качестве иностранного агента.

Спикер Госдумы подчеркнул, что требования Штатов безосновательны, так как со стороны американских властей не поступило ни одной претензии к каналу RT, а также к российскому агентству Sputnik, сообщает портал «Экономика сегодня».

Лев Истомин
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