21:01 23 ноября 2017 0

Захарова высказалась о ранжировании СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию со скандалом вокруг искусственного ранжирования Google новостей Sputnik и RT. Компания таким образом понижает их в выдаче поисковика, что является цензурой, уверены в дипломатическом ведомстве.

«Такое искусственное ранжирование, дерангинг — это прямая цензура и нарушение принципа свободы слова», — заявила Захарова. Она также отметила, что подобные действия со стороны компании бьют по здоровой конкуренции в СМИ, передает Nation News.

В корпорации Google опровергли дерангинг, подчеркнула Захарова. «Похоже на игру в хорошего и плохого полицейского. Выводы делайте сами. Происходит информационная селекция», — цитирует представителя МИДа РФ «Федеральное агентство новостей». Она посоветовала всем посмотреть «жесткое видео» допроса конгрессменами США представителей Google, Facebook и Twitter, чтобы наглядно понять, как именно были приняты эти решения.

Ранее Мария Захарова ответила на выпады Великобритании об угрозе со стороны России мировому порядку. Она опровергла российские хакерские атаки и вмешательство в выборы других стран.