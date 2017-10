05:16 09 октября 2017 11

Американские СМИ нередко задевают национальные интересы России, а то и вовсе угрожают ее национальной безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уравнять число аккредитованных для работы в России американских СМИ с числом работающих в США российских — одна из мер «зеркального ответа», которые рассматривает сейчас Совет Федерации. Если решение будет принято, то основной удар придется по радио «Свобода», «Голос Америки», CNN, а также по ряду информагентств, газет и интернет-порталов.

Как сообщают «Известия», таким будет ответ на давление Вашингтона в отношении телеканала RT и агентства Sputnik.

Комиссия по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Совфеда уже направила в Генпрокуратуру, МИД, Минюст и Роскомнадзор письма с предложением до 20 октября предоставить свои варианты ответных мер.

Разработчики «зеркального ответа» отмечают, что кроме таких известных американских СМИ, работающих в России, как «Свобода», «Голос Америки», CNN, The Washington Post, The New York Times и The Wall Street Journal, под санкции могут попасть и многочисленные американские проекты, запущенные в российских регионах. Все они освещают события исключительно в интересах Вашингтона, нередко задевая национальные интересы России, а где-то и вовсе угрожая ее национальной безопасности.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила о планах ограничить работу американских СМИ в России. Как писало «URA.RU», ответную реакцию вызвало требование минюста США от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.