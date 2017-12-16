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16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости Москвы
06:54  16 декабря 2017 0

Forbes назвал самых прибыльных голливудских актеров

Джереми Реннер возгласил список прибыльных актеровФОТО: anygoodfilms.com

Журнал Forbes назвал пятерку актеров, которые 2017 году принесли своим киностудиям наибольший доход. Самым прибыльным для кинематографистов стал актер Джереми Реннер, сыгравший в фильмах о «Мстителях» киновселенной Marvel.

По оценкам Forbes, за каждый выплаченный Реннеру доллар студии получили в прокате 93,8 доллара. Второе место заняла Эмма Уотсон, прославившаяся благодаря роли Гермионы Гренджер в «Гарри Поттере», она принесла продюсерам картины (70 долларов за каждый доллар, выплаченный ей).

Также в число самых прибыльных звезд кинематографа попала Скарлетт Йоханссон, чья «окупаемость» находится на уровне 1 к 66. Ее самыми успешными картина названы «Мстители: Эра Альтрона» и «Первый мститель: Противостояние». В пятерку также вошли Эми Адамс и Звездный Лорд из марвеловских «Стражей галактики» Крис Прэтт.

Сергей Макеев
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