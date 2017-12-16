Forbes назвал самых прибыльных голливудских актеров

Журнал Forbes назвал пятерку актеров, которые 2017 году принесли своим киностудиям наибольший доход. Самым прибыльным для кинематографистов стал актер Джереми Реннер, сыгравший в фильмах о «Мстителях» киновселенной Marvel.
По оценкам Forbes, за каждый выплаченный Реннеру доллар студии получили в прокате 93,8 доллара. Второе место заняла Эмма Уотсон, прославившаяся благодаря роли Гермионы Гренджер в «Гарри Поттере», она принесла продюсерам картины (70 долларов за каждый доллар, выплаченный ей).
Также в число самых прибыльных звезд кинематографа попала Скарлетт Йоханссон, чья «окупаемость» находится на уровне 1 к 66. Ее самыми успешными картина названы «Мстители: Эра Альтрона» и «Первый мститель: Противостояние». В пятерку также вошли Эми Адамс и Звездный Лорд из марвеловских «Стражей галактики» Крис Прэтт.