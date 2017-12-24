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25 декабря 2017
24 декабря 2017
19:28  24 декабря 2017 1

Противники Саакашвили подрались с националистами в Киеве. ФОТО

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, саакашвили михаил
Украинцы не могут сойтись во взглядах на былых кумировФото: depositphotos.com © URA.RU

В центре Киева произошла стычка между бойцами батальона «Азов» и противниками еженедельных акций Михаила Саакашвили. Националисты и противники экс-президента Грузии, а ныне лидера оппозиционной партии «Движение новых сил», повздорили в ходе спора с советником президента Украины Юрием Бирюковым.

В ходе дискуссии радикалов с советником Петра Порошенко один из участников акции «Кофе на Крещатике» (несколько сотен человек, включая военных, под чай со сладостями Roshen, выступают в поддержку президента Украины) толкнул сторонника «Азова». После чего спор перешел в потасовку, сообщают «Известия».

Как сообщают украинские издания, ранее националисты вывесили на фасаде ТРК, выходящий на пресловутый «майдан», баннер «Мишу — в Грузию. Петю — в Гагаузию». Акция сопровождалась зажженными файерами.

Майдан продолжается в режиме нон-стоп
Фото: peremogi.livejournal.com

Владимир Васин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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