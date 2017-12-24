В центре Киева произошла стычка между бойцами батальона «Азов» и противниками еженедельных акций Михаила Саакашвили. Националисты и противники экс-президента Грузии, а ныне лидера оппозиционной партии «Движение новых сил», повздорили в ходе спора с советником президента Украины Юрием Бирюковым.
В ходе дискуссии радикалов с советником Петра Порошенко один из участников акции «Кофе на Крещатике» (несколько сотен человек, включая военных, под чай со сладостями Roshen, выступают в поддержку президента Украины) толкнул сторонника «Азова». После чего спор перешел в потасовку, сообщают «Известия».
Как сообщают украинские издания, ранее националисты вывесили на фасаде ТРК, выходящий на пресловутый «майдан», баннер «Мишу — в Грузию. Петю — в Гагаузию». Акция сопровождалась зажженными файерами.