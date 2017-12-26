Начальник ОБЭП города на Урале осужден за взятку

19:27 26 декабря 2017 2

Полицейский без взятки отказывался проводить расследование Фото: ОМВД Заречный

Суд города Заречного в Свердловской области вынес приговор бывшему начальнику ОБЭП ОМВД города майору Ивану Баланцову. Теперь уже бывший полицейский обвиняется в получении взятки.

«Баланцов признан виновным в получении взятки как должностное лицо в особо крупном размере», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

«Должностное лицо, о котором идет речь, было уволено из органов по отрицательным мотивам. По данному факту изобличившими его сотрудниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области провели служебную проверку, по итогам которой непосредственный руководитель обвиняемого за слабую профилактическую работу с личным составом привлечен к строгой дисциплинарной ответственности — ему объявлен выговор. Кроме того, нечистый на руку фигурант дела, еще до оглашения приговора был взят под стражу», — сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В суде установлено, что 14 сентября 2016 года Баланцов приехал в офис ПАО «ТранКапиталБанк», где в разговоре с управляющим потребовал у него взятку 600 тысяч рублей за оперативное и полное проведение проверки по его заявлению в полицию, а также возбуждение уголовного дела. Представитель банка обратился за помощью в полицию в связи с махинациями с банковскими картами, привязанными к американской платежной системе VISA. Как ранее сообщало «URA.RU», летом 2016 года с 22 пластиковых банковских карт, принадлежащих австралийским гражданам, была автоматически списана сумма, эквивалентная 4,5 миллионам рублей.

На следующий день 15 сентября, по версии следствия, Баланцов позвонил в банк и напомнил, что без взятки расследования по заявлению не будет. 22 сентября Баланцов передал банкиру ключи от служебного автомобиля ВАЗ-2107 и потребовал оставить деньги в бардачке. Управляющий положил в машину 100 тысяч рублей, после чего произошло задержание. Он приговорен к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в шесть миллионов рублей. Баланцов лишен права занимать должности в правоохранительных органах пять лет, лишен звания майор полиции.