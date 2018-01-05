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05 января 2018
Главные новости Москвы
08:06  05 января 2018 5

Назван самый популярный телеканал у россиян в новогоднюю ночь

Выездное заседание Депутатов Курганской городской Думы. Курган, курганская детская поликлиника, мультфильмы, дети у телевизора
Для россиян просмотр телепрограмм является важной частью празднования Нового годаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Лирическая комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» «переехавшая» 31 декабря 2017 года на телеканал «Россия 1» вывела вещателя в лидеры рейтинга. Телеканал обошел своего вечного конкурента — «Первый канал». Компания Mediascope предоставила первые в этом году результаты телеизмерений о предпочтениях россиян в последний день уходящего года.

Как следует из отчета, который проанализировали в компании ECI Media Management, аудитория «России 1» за эти эфирные сутки (с пяти часов утра 31 декабря 2017 года до пяти утра 1 января 2018 года) в среднем превысила, по данным Mediascope, 3,2 млн человек старше четырех лет. У «Первого канала» этот показатель был чуть больше 3 млн человек, пишет РБК. Год назад, 31 декабря 2016 года, лидером по аудитории был «Первый канал». Тогда его аудитория за весь эфирный день в среднем равнялась почти 3,5 млн человек старше четырех лет, тогда как у «России 1» было 3 млн человек.

Еще год назад «Первый канал» в новогоднем эфире показывал «Иронию судьбы» Эльдалара Рязанова, а «Россия» поставила комедию Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». В этот раз ситуация изменилась: на «России» транслировали фильм Рязанова, а на «Первом» «Ивана Васильевича». Кроме того, «Россия 1» 31 декабря 2017 года показала другие популярные комедии: «Джентльмены удачи» и «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». «Первый канал» отдал предпочтение снятым уже в 2000-е годы продолжениям «Иронии судьбы» и «Карнавальной ночи».

Непосредственно в новогоднюю ночь аудитория федеральных телеканалов почти сравнялась. С 22:00 31 декабря 2017 года по 2:00 1 января 2018-го «Россию 1» смотрели почти 6,5 млн человек старше четырех лет, «Первый» — 6,4 млн.

Исследователи из этих данных делают вывод, что привычные развлекательные программы «России 1» и «Первого канала» с участием поп-исполнителей выбрала почти половина россиян, смотревших в новогоднюю ночь телевизор. Альтернативой стал разве что молодежный телеканал ТНТ, аудитория которого превысила за новый год 2,4 млн человек. ТНТ предложил своим зрителям новогодний выпуск шоу «Однажды в России», а также эпизоды 12 и 13 сезонов Comedy Club.

Как ранее писало «URA.RU», российские телезрители недовольны тем, что «Голубые огоньки» на телевидении идут по одному и тому же сценарию уже второе десятилетие. В Сети появилась петиция с требованием прекратить «издевательства» над зрителями и изменить формат программ, а также обновить состав участников. «Новогодние огоньки» подверглись критики со стороны музыкального продюсера Макса Фадеева и депутата Госдумы, бывшей спортсменки Ирины Родниной.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
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