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04 января 2018
03 января 2018
Главные новости Москвы
03:16  04 января 2018 0

Ирина Роднина высмеяла «Новогодние огоньки». «Это как я бы выехала на лед»

Штаб Единой России. Москва, роднина ирина
Роднина высказалась по поводу новогодних телепередачФото: Владимир Андреев © URA.RU

Советская фигуристка и депутат Госдумы V—VI созывов Ирина Роднина высказала мнение по поводу праздничных эфиров на российских телеканалах. Спортсменка прокомментировала пост о «новогодних огоньках» одного из пользователей Сети в своем микроблоге в Twitter.

Роднина сравнила выступления Пугачевой, Галкина, Баскова, Киркорова и других эстрадных «звезд» 80-х и 90-х годов с тем, если бы она сама сейчас «выехала» на лед.

Российские телезрители вновь оказались недовольны «Голубыми огоньками» на российских телеканалах. Праздничные передачи, по мнению жителей страны, уже второе десятилетие идут по одному и тому же сценарию. Сразу после эфира в Сети появилась петиция с требованием прекратить «издевательства» над зрителями. С критикой «огоньков» выступил и продюсер Максим Фадеев. С ним в дискуссию, к слову, вступила Алла Пугачева, которая призвала «не ворчать», а пойти и «сделать круче».

Валерия Романова
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