Советская фигуристка и депутат Госдумы V—VI созывов Ирина Роднина высказала мнение по поводу праздничных эфиров на российских телеканалах. Спортсменка прокомментировала пост о «новогодних огоньках» одного из пользователей Сети в своем микроблоге в Twitter.
Роднина сравнила выступления Пугачевой, Галкина, Баскова, Киркорова и других эстрадных «звезд» 80-х и 90-х годов с тем, если бы она сама сейчас «выехала» на лед.
Российские телезрители вновь оказались недовольны «Голубыми огоньками» на российских телеканалах. Праздничные передачи, по мнению жителей страны, уже второе десятилетие идут по одному и тому же сценарию. Сразу после эфира в Сети появилась петиция с требованием прекратить «издевательства» над зрителями. С критикой «огоньков» выступил и продюсер Максим Фадеев. С ним в дискуссию, к слову, вступила Алла Пугачева, которая призвала «не ворчать», а пойти и «сделать круче».