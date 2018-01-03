12:04 03 января 2018 11

Примадонна раскритиковала Фадеева Фото: depositphotos.com © URA.RU

Продюсер Максим Фадеев вновь раскритиковал формат «Новогодних огоньков» на российских телеканалах. По его словам, в прошлом году телевизионщики обещали обновить свои новогодние шоу. На критику Фадеева ответила Алла Пугачева.

Фадеев обратился к своим подписчикам в соцсети Instagram с вопросом, изменилось ли что-нибудь в эфире федерального ТВ. Пользователи поделились мнением, отметив, что в первую очередь ожидают премьер новых песен на новогодних шоу. Другие комментаторы констатировали, что за год на телевидении ничего не изменилось.

В аккаунте продюсера в Instagram отметилась и сама Алла Пугачева. Примадонна написала, что ей надоела шумиха вокруг темы «Огоньков».

«Что ты все ворчишь, как стареющий неудачник. Скучно тебе на БАЛИ? Не „мути“, не говори, а иди и измени все, сделай круче. Только обещаешь», — прокомментировала Пугачева пост Фадеева. Певица также посоветовала продюсеру заниматься своим делом, а не критиковать других.

Ранее Фадеев опубликовал видео извержения вулкана на Бали, сообщало «Федеральное агентство новостей».