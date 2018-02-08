Российские спортсмены на Олимпиаде поссорились с канадцами

В южнокорейском Пхенчхане зафиксирован случай дискриминации российских спортсменов со стороны канадцев. По словам первого вице-президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, инцидент уже исчерпан.
«У нас были опасения, что будет много провокаций. Однако случай дискриминации был только один. Не хочу вдаваться в подробности. Инцидент произошел со стороны канадцев, один из членов делегации с негативом отнесся к нашему тренеру. Глава канадской миссии уже принес свои извинения, все исчерпано», — цитирует Позднякова портал «Утро.ру». И хотя спортсменам не удалось избежать этой неприятной ситуации, зато вспышка вирусной инфекции в Олимпийской деревне обошла их стороной. «В российской команде все здоровы. Международный олимпийский комитет не вводил карантин для спортсменов», — рассказал Станислав Поздняков.
Норовирусная инфекция — одна из проблем, с которой с большой долей вероятности столкнутся участники Олимпийских игр в Пхенчхане, отмечает портал Newinform.com. Погодные условия и мокрый снег, из-за которого портятся лыжи спортсменов, также вошли в список негативных факторов, угрожающих олимпийцам.