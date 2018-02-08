Российские спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане находятся под пристальным вниманием западных журналистов, которые преследуют атлетов даже вне тренировок. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.
«Пристальное внимание, возможно, есть со стороны прессы. По трассе ходят журналисты и снимают все, начиная от выгрузки бобов из контейнеров и заканчивая тренировками. Мы видим более пристальное внимание со стороны западных СМИ к нашим спортсменам», — цитирует Пархоменко RT.
Он также отметил, что иностранные спортсмены в большинстве случаев высказывают россиянам слова поддержки. По его словам, участники Олимпиады понимают, что история с недопуском россиян до соревнований имеет политический подтекст.
Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне полностью оправдал 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпийских играх в связи с подозрением в употреблении допинга. Против реабилитации россиян позже высказалась американская биатлонистка Сюзан Данкли, заявившая, что подобные решения ставят под угрозу перспективы целого вида спорта.
«В прошлом году я не была уверена, что спортсмены, выступающие вместе со мной, „чисты“. Я переживаю о будущем нашего вида спорта, о следующем поколении. Если у меня будут дети, я не знаю, захочу ли, чтобы они занимались спортом в такой ситуации» — цитирует Данкли «Федеральное агентство новостей».