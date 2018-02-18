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18 февраля 2018
17 февраля 2018
Главные новости Москвы
06:12  18 февраля 2018 0

Власти Украины сняли охрану со здания Россотрудничества в Киеве, которое хотят сжечь неонацисты

Евромайдан. Киев (Украина), полиция, оцепление, беркут
Полиция Украины не намерена охранять здание Россотрудничества после погромаФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Российская сторона обеспокоена решением украинский властей о снятии полицейской охраны со здания Россотрудничества в Киеве, в котором неонацисты устроили погром. Об этом в Twitter сообщил постпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Встревожены информацией о снятии украинскими властями охраны с РЦНК [Российского центра науки и культуры] в Киеве. Таким образом украинская полиция становится соучастницей радикалов, которые грозят сжечь РЦНК», — написал Лукашевич, подкрепив пост снимком соответствующего документа.

17 февраля несколько десятков активистов радикальных организаций ворвались в здание представительства Россотрудничества в Киеве и устроили там погром, напоминает RT. Радикалы расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами, залили краской камеры видеонаблюдения и сожгли российский флаг. позже появилась информация, что 18 февраля агрессоры намерены поджечь здание.

Сергей Демин
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