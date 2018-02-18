Власти Украины сняли охрану со здания Россотрудничества в Киеве, которое хотят сжечь неонацисты

06:12 18 февраля 2018 0

Полиция Украины не намерена охранять здание Россотрудничества после погрома Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Российская сторона обеспокоена решением украинский властей о снятии полицейской охраны со здания Россотрудничества в Киеве, в котором неонацисты устроили погром. Об этом в Twitter сообщил постпред России в ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Встревожены информацией о снятии украинскими властями охраны с РЦНК [Российского центра науки и культуры] в Киеве. Таким образом украинская полиция становится соучастницей радикалов, которые грозят сжечь РЦНК», — написал Лукашевич, подкрепив пост снимком соответствующего документа.

17 февраля несколько десятков активистов радикальных организаций ворвались в здание представительства Россотрудничества в Киеве и устроили там погром, напоминает RT. Радикалы расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами, залили краской камеры видеонаблюдения и сожгли российский флаг. позже появилась информация, что 18 февраля агрессоры намерены поджечь здание.