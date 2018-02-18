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18 февраля 2018
17 февраля 2018
Главные новости Москвы
00:13  18 февраля 2018 0

Неонацисты разгромили здание Россотрудничества в Киеве. Посольство РФ уже выразило протест из-за «наглой агрессивной выходки»

Майдан. Киев. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия, майдан, боец, коктейль молотова, беспорядки, война, огонь
Постоянный представитель России при ОБСЕ заявил о вероятности поджога здания РЦНКФото: Валентина Свистунова © URA.RU

В субботу, 17 февраля, несколько десятков активистов радикальных организаций ворвались в здание представительства Россотрудничества [Российского центра науки и культуры] в Киеве и устроили там погром. После инцидента посольство России направило в украинский МИД ноту протеста с требованием привлечь к ответственности налетчиков.

Радикалы из числа группировок «С14», «Правый сектор» [запрещена в России], «Традиции и порядок» при участии депутата Верховной Рады от «Радикальной партии» Андрея Лозового ворвались в здание РЦНК, расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами, залили краской камеры видеонаблюдения, сожгли российский флаг, а также оскорбляли и угрожали сотрудникам Центра. Приехавшие на вызов сотрудники полиции, как отметили в российском посольстве, пассивно наблюдали за происходящим.

Кроме того, по данным RT, постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что 18 февраля радикалы намерены поджечь здание.

Посольство РФ в Киеве уже направило в МИД Украины ноту протеста, призвало разобраться в произошедшем и привлечь участников погрома к ответственности. «Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем», — сообщили в диппредставительстве, выразив также возмущение «наглой агрессивной выходкой в отношении Российского центра науки и культуры».

Сергей Демин
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