Сторонники Навального опубликовали методичку по взлому сайта ЦИК

23:02 15 марта 2018 2

На сайт Центризбиркома готовилась атака Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На сайте Общества защиты интернета (ОЗИ), основателем которого является глава московского штаба Алексея Навального Леонид Волков, появилась инструкция по DDOS-атаке сайта Центризбиркома.

Первым на «методичку» обратил внимание Telegram-канал 338. Также на странную публикацию отреагировали читатели «URA.RU», приславшие скриншот в тот момент, когда материалы на ОЗИ еще были доступны. К моменту написания новости инструкция по взлому сайта Центризбиркома удалена.

1/2 ФОТО: читатель URA.RU

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта. Помимо самовыдвиженца Владимира Путина, в кампании участвуют еще семь кандидатов: Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).