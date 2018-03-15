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16 марта 2018
15 марта 2018
23:02  15 марта 2018 2

Сторонники Навального опубликовали методичку по взлому сайта ЦИК

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
На сайт Центризбиркома готовилась атакаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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На сайте Общества защиты интернета (ОЗИ), основателем которого является глава московского штаба Алексея Навального Леонид Волков, появилась инструкция по DDOS-атаке сайта Центризбиркома.

Первым на «методичку» обратил внимание Telegram-канал 338. Также на странную публикацию отреагировали читатели «URA.RU», приславшие скриншот в тот момент, когда материалы на ОЗИ еще были доступны. К моменту написания новости инструкция по взлому сайта Центризбиркома удалена.

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ФОТО: читатель URA.RU

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта. Помимо самовыдвиженца Владимира Путина, в кампании участвуют еще семь кандидатов: Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Виктор Жуков
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