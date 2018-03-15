Сторонники Навального опубликовали методичку по взлому сайта ЦИК

На сайте Общества защиты интернета (ОЗИ), основателем которого является глава московского штаба Алексея Навального Леонид Волков, появилась инструкция по DDOS-атаке сайта Центризбиркома.
Первым на «методичку» обратил внимание Telegram-канал 338. Также на странную публикацию отреагировали читатели «URA.RU», приславшие скриншот в тот момент, когда материалы на ОЗИ еще были доступны. К моменту написания новости инструкция по взлому сайта Центризбиркома удалена.
Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта. Помимо самовыдвиженца Владимира Путина, в кампании участвуют еще семь кандидатов: Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).