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04 апреля 2018
17:56  04 апреля 2018 1

У Utair не хватает самолетов для рейсов из Тюмени

_____Использовать только через сохранение на рабочий стол - без логотипа Ура.ру___, взлетная полоса, utair, ютейр, самолет
Utair отменил рейс из Тюмени в Минеральные Воды из-за ротации самолетовФото: архив авиакомпании Utair

Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Минеральные Воды отменен как минимум до июня. Причина — ротация воздушных судов. Об этом в среду, 4 апреля, сообщили «URA.RU» в пресс-службе авиаперевозчика.

«Пассажиры могут сдать билет и получить деньги в течение этой недели или выбрать удобную стыковку через Внуково. С июня маршрутная сеть прямых сезонных рейсов увеличится: начнутся ежедневные рейсы из Сургута в Анапу, Краснодар, Сочи и из Тюмени в Минеральные Воды», — отмечают в компании, принадлежащей властям Тюменской области и ХМАО-Югры.

Ранее, как уже сообщало агентство, жители Тюмени пожаловались на проблемы с возвратом билетов на рейс до Минеральных Вод. Несостоявшийся пассажир Андрей Васильков сообщил, что они с супругой решили провести отпуск на Кавказе и приобрели билеты из Тюмени. Однако рейс был отменен. Решать вопрос о возврате денег пришлось через телефон «горячей линии» из-за отсутствия касс и публичных центров. Операторы либо не отвечали на звонки, либо переадресовывали вопрос в поддержку. Чтобы вернуть стоимость билетов, Василькову понадобилась неделя.

Эльдар Булатов
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