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03 апреля 2018
19:27  03 апреля 2018 0

Utair сократила расписание внутри «матрешки». Вернуть деньги за билеты проблематично

Беженцы с Украины. Сургут, самолет, ютейр
Авиакомпания Тюменской области и ХМАО отменила рейс из областного центра в Минеральные ВодыФото: Алексей Андронов © URA.RU

Авиакомпания Utair отменила рейс из Тюмени в Минеральные Воды. Ранее он появился в расписании перевозчика в рамках сезонного расширения маршрутной сети. По данным пассажиров, вернуть деньги за купленные билеты проблематично.

Как пишет на своей странице в Facebook несостоявшийся пассажир Utair Андрей Васильков, они с супругой решили провести отпуск на Кавказе и приобрели билеты из Тюмени до Минеральных Вод. Однако рейс был отменен. Решать вопрос о возврате денег пришлось через телефон «горячей линии» — у авиакомпании нет касс и публичных центров. Операторы либо не отвечали на звонки, либо переадресовывали вопрос в поддержку. Чтобы вернуть стоимость билетов, Василькову понадобилась неделя, и то средства были возвращены частично.

«По телефону никто ничего сказать не может, прийти некуда. Полное безразличие к людям. Причем даже к тем, кто у них работает и все это выслушивает. Utair автоматизировала процесс потери клиентов», — пишет Васильков. Получить официальные комментарии авиакомпании на момент подготовки материала не удалось. В адрес пресс-службы Utair направлен информационный запрос.

Ранее, как уже сообщало «URA.RU», акционеры авиакомпании (правительства Тюменской области и ХМАО-Югры) согласовали закупку новых самолетов для авиапарка. До 2025 года перевозчик намеревается приобрести свыше 35 новых воздушных судов модели Boeing 737-800 Next Generation. Самолеты будут применяться на федеральных и международных направлениях, в частности, перевозить пассажиров из Москвы в Берлин и Мюнхен. Помимо этого, компания сейчас активно осваивает рынок в центральной России. В феврале было заявлено о появлении пяти рейсов из Калуги — в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, и Сочи.

Также Utair остается монопольным авиаперевозчиком на территории Тюменской области и ХМАО. Оператор продолжает держать высокие цены на билеты. Например, путешествие из Ханты-Мансийска в Тюмень пассажиру обойдется в 5985 рублей, тогда как из Москвы в Берлин — 4800 рублей.

Эльдар Булатов
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