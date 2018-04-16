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16 апреля 2018
09:00  16 апреля 2018 0

США объявят новые санкции, Асад в ХМАО, домашние посиделки Путиных. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
Из-за обострения ситуации в Сирии грядут новые санкцииФото: Владимир Андреев © URA.RU

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На календаре понедельник, 16 апреля, и для вас готовы главные новости за ночь:

Сегодня США объявят новые санкции против России. Предыдущие меры против олигархов заставили фондовый рынок РФ резко упасть, отчего страна понесет существенные потери. Американско-российские отношения все ухудшаются, и Штаты винят в этом оппонентов.

СМИ узнали, что США все-таки хотели ударить по российским военным базам в Сирии. Военные предлагали американскому президенту полностью разрушить оборону республики, но Трампа отговорили.

Башар Асад приедет в ХМАО. Его пригласила губернатор округа Наталья Комарова после встречи встречи российской делегации с сирийскими властями.

Российские депутаты и чиновники отчитались о своих доходах в 2017 году. И вы не поверите, на сколько процентов выросли их зарплаты.

Племянник президента РФ, руководитель «Русского академического фонда» Роман Путин недавно побывал в Екатеринбурге. Мы смогли взять у него эксклюзивное интервью и узнали, каково носить ту самую фамилию, бывают ли у Путиных домашние посиделки и как на фоне известных событий работается в Лондоне.

Антон Цивилев, нынешний губернатор Кемеровской области, где произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня», на новом посту уже десять дней. Какие чувства вызывает новый глава Кузбасса у жителей и что происходит в городе, пережившем трагедию и отставку Тулеева, рассказываем тут.

Анна Ветрова
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