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17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
13:38  17 апреля 2018 0

Жены свердловских чиновников в 2017 году стали еще богаче. За исключением одной

Открытие Венского Фестиваля. Екатеринбург, злоказов андрей, сорокина дина
Андрей Злоказов с супругой несколько обеднел за последний годФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Декларационная кампания
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Рейтинг самых богатых «правительственных жен» от года к году остается неизменным. Это лишний раз подтвердили декларации о доходах членов свердловского кабмина за 2017 год, опубликованные во вторник, 17 апреля.

Супруга главы МУГИСО и вице-губернатора Сергея Зырянова Татьяна уверенно сохранилась в лидерах первой тройки. С прошлого года, обернувшегося для нее доходом в 33,7 млн рублей, она заметно приумножила свое благосостояние — до 58,3 млн рублей. При этом ездит она все также на Porsche Cayenne, единолично владеет двумя земельными участками общей площадью около 3000 кв. м, двумя жилыми домами (450 метров общей площади) и 1,5 квартиры (одну квартиру в 115 кв. метров она делит с мужем, а вторая квартира в ее индивидуальной собственности).

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Также в собственности Татьяны Зыряновой 10 нежилых помещений, их площадь — около 3000 «квадратов». Вероятнее всего, это помещения екатеринбургского завода резинотехнических изделий (РТИ) — супругу министра называют одной из владелиц этого предприятия.

Сам министр по управлению госимуществом также стал богаче — 4,6 млн рублей в 2017 году против 3,2 млн рублей в 2016-м. У него в декларации все те же шесть квартир, две из которых в Болгарии, и четыре гаража, один из которых также за границей.

На втором месте — супруга главы администрации губернатора Владимира Тунгусова Наталья, чей годовой доход вырос с 20 млн рублей в 2016 году до 31,9 млн в нынешнем. А вот собственность у супруги влиятельного чиновника осталась прежней: автомобиль Lexus RX 350, земельный участок более 2000 кв. метров и жилой дом площадью 169,8 кв. метров. Сам первый вице-губернатор задекларировал 37,8 млн рублей против 23 млн рублей в прошлый отчетный период и традиционно стал самым богатым членом правительства. У Тунгусова в собственности два автомобиля Lexus LS 600Н, земельный участок на 2082 кв. м и дом на 139,6 кв. м.

Супруга министра соцзащиты Свердловской области Андрея Злоказова все так же ездит на Cadillac GMT 166 SRX. В ее собственности уже не только земельный участок 1890 кв. метров, но и 1,5 квартиры (136,2 кв. м и половина от 48,4 кв. м) с гаражом. Но вот общий доход жены министра за 2017 год несколько снизился — 16,8 млн рублей против прошлогодних 17,4 млн рублей. Почти стабильным при этом остался доход самого Злоказова — 2,2 млн рублей за прошлый год против 2,3 млн рублей в 2016-м, ему принадлежит 1,5 квартиры (полквартиры на 48,4 кв. м и квартира на 59,2 кв. м), а в пользовании находится жилье площадью 136,2 кв. м.

Антон Ольшанников
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