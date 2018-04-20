Защитники Telegram устроили перепалку с советником Путина по Интернету

22:47 20 апреля 2018 0

«Деградация» мессенджера — горячая тема недели Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тему «деградации» мессенджера Telegram в России обсудили в эфире «Медиаметрики». Советник президента РФ по развитию Интернета Герман Клименко вступил в словесную перепалку с руководителем сервиса Combot Федором Скуратовым.

Последний занял позицию, что от действий Роскомнадзора страдают все пользователи. «Нас сечет розгами собственное государство. Страдают умы и настроения, не Telegram», — высказался Скуратов. Он также обвинил ФСБ в некорректно сформулированном запросе к Дурову о предоставлении данных пользователей сервиса. «Они даже не потрудились прочитать две странички описания API [интерфейс программирования приложений], чтобы составить нормальный, понятный и четкий запрос. Наверное, они страшно заняты борьбой с терроризмом», — пояснил глава Combot. Из-за этого, по его мнению, разработчик мессенджера, занятый поиском средств под развитие, не успел ответить на такой запрос.

Клименко не согласился со Скуратовым. Он заявил, что никто не страдает — Telegram продолжает работать, люди пользуются им по настоящий момент. Советник Путина отметил, что «деградацию» мессенджера россияне переживут так же, как в свое время пережили закон «о праве на забвение» и о персональных данных, так как власть в любом случае будет ограничивать анонимность. Люди будут возмущаться, но вскоре смирятся, и проблема будет забыта. Клименко согласился, что действия Роскомнадзора доставляют большие неудобства, в том числе бизнесу, однако это не катастрофично: трафик можно перенаправить за пару часов.

16 апреля провайдеры связи приступили к «деградации» мессенджера согласно требованию Роскомнадзора. Помимо этого, надзорное ведомство потребовало от Google и Apple удалить приложение Telegram из онлайн-маркетов, чтобы скачивание стало недоступным. Как ранее сообщало ИА FlashNord, Роскомнадзор подал иск о блокировке мессенджера на территории РФ в связи с отказом разработчиков передать ФСБ ключи шифрования.