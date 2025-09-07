ВСУ атаковали с помощью БПЛА предприятия «Мираторга» в Климовском районе

Дроны ВСУ атаковали предприятие «Мираторга» в Брянской области
Агропромышленный холдинг «Мираторг» сообщил о двух атаках дронов ВСУ на  животноводческие предприятия в Климовском районе Брянской области. По информации пресс-службы компании, в результате происшествий никто из сотрудников не пострадал, однако была повреждена инфраструктура и уничтожена сельскохозяйственная техника.

«В результате атаки беспилотников на одном из животноводческих комплексов повреждены элементы линейной инфраструктуры и бытовое здание. Другой объект компании дважды подвергся атаке FPV-БПЛА. В результате прямого попадания полностью уничтожена сельхозтехника», — передает пресс-служба «Мираторга». Атаки произошли 6 сентября. 

В «Мираторге» добавили, что атаки не повлияли на производственные процессы и поставки продукции продолжаются в прежнем объеме. В настоящее время специалисты компании совместно с правоохранительными органами устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры по усилению безопасности объектов. Оценка ущерба и восстановительные работы ведутся на месте происшествий.

Ранее в сентябре животноводческие предприятия «Мираторга» в Климовском районе уже подвергались атакам FPV-дронов, в результате которых была ранена сотрудница компании и уничтожено здание продовольственного магазина в селе Куршановичи. Тогда также сообщалось о повреждении инфраструктуры. 

«Мираторг» производит широкий ассортимент продукции, включая различные виды мясных продуктов, корма для животных, а также овощи, ягоды и грибы, и даже семена и травосмеси. Холдинг контролирует весь цикл производства, от выращивания животных и производства кормов до мясопереработки и реализации продукции.

