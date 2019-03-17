УВЗ будет поставлять технику в Сирию. Арабов привлек бронированный бульдозер

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 13:32
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ИННОПРОМ-2017. Второй день международной выставки. Екатеринбург
Бронированный бульдозер представили на выставке «Иннопром» в 2017 годуФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Война в Сирии

«Уралвагонзавод» может начать поставки дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию. Арабов заинтересовали, в том числе, бронированные бульдозеры УВЗ.

«Технику УВЗ начали продвигать в Сирию», — пишет РБК. Гендиректор УВЗ Александр Потапов отметил, что в Сирии готовы подписывать контракт, вопрос состоит в возможностях финансирования.

Впервые бронированный бульдозер Б-10 был представлен на выставке «Иннопром» в июле 2017 года. Разработало и производит бульдозеры дочернее предприятие УВЗ — Челябинский тракторный завод. По словам Потапова, цена каждой единицы техники зависит от массовости партии, а на кредиты компания не пойдет.

После 2020 года в России ожидается резкое сокращение гособорозаказа, который является основным источником финансирования для УВЗ, отмечает издание. В ближайшие шесть лет российскому оборонно-промышленному комплексу предстоит наладить выпуск гражданской продукции в объеме 30 процентов, а к 2030 году — до 50 процентов от всего производства.

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