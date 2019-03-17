«Уралвагонзавод» может начать поставки дорожно-строительной техники и подвижных железнодорожных составов в Сирию. Арабов заинтересовали, в том числе, бронированные бульдозеры УВЗ.
«Технику УВЗ начали продвигать в Сирию», — пишет РБК. Гендиректор УВЗ Александр Потапов отметил, что в Сирии готовы подписывать контракт, вопрос состоит в возможностях финансирования.
Впервые бронированный бульдозер Б-10 был представлен на выставке «Иннопром» в июле 2017 года. Разработало и производит бульдозеры дочернее предприятие УВЗ — Челябинский тракторный завод. По словам Потапова, цена каждой единицы техники зависит от массовости партии, а на кредиты компания не пойдет.
После 2020 года в России ожидается резкое сокращение гособорозаказа, который является основным источником финансирования для УВЗ, отмечает издание. В ближайшие шесть лет российскому оборонно-промышленному комплексу предстоит наладить выпуск гражданской продукции в объеме 30 процентов, а к 2030 году — до 50 процентов от всего производства.