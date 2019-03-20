Власти Санкт-Петербурга помогут семье, которую затравили за письмо Путину

Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов поможет семье, которую односельчане затравили за письмо президенту России Владимиру Путину. Он будет действовать совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили в пресс-службе официального портала государственных органов по региону.
«Ведерников рассказал Беглову о ситуации и о том, чем администрация Псковской области помогает семье, оказавшейся в трудном положении. Ответ от петербургских властей не заставил себя долго ждать — они тоже со своей стороны окажут помощь школьнице и ее маме», — говорится в сообщении пресс-службы. В частности, власти региона могут помочь семье переехать, а матери ребенка — устроиться на работу и получить среднее профессиональное образование.
Ранее в СМИ попала история девочки из деревни Томсино Псковской области, которая вместе с матерью переехала туда из Санкт-Петербурга. Односельчане затравили семью за письмо Владимиру Путину, которое написал ребенок, напоминает «Национальная служба новостей». Девочка попросила прислать им с мамой мини-трактор и мотоблок для огорода. На жизнь семьи обратили внимание журналисты, и после сюжета о проблемах семейства им стали присылать посылки и денежные переводы, что очень разозлило соседей.
Другие жители Томсино посчитали, что мама с дочкой являются «выскочками», и их нужно «проучить». Позже глава Себежского района Псковской области Леонид Курсенков назвал историю с письмом «чистейшей воды аферой», а следственное управление СКР по региону назвало фейком информацию о травле девочки, уточняет телеканал 360.