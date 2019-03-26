Регулятор потребовал лишить фирму «Красного & Белого» лицензии на алкоголь

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
26 марта 2019 в 18:40
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Сеть магазинов Красное белое Курган, красное белое
Причиной иска в суд стала несвоевременная фиксация оборота алкоголя компанией в ЕГАИСФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Росалкогольрегулирование потребовало в Арбитражном суде Москвы аннулировать лицензию компании «Прометей», входящей в структуру «Красное & Белое». Причиной иска в суд стала несвоевременная фиксация оборота алкоголя компанией в ЕГАИС.

«„Прометеем“ нарушались сроки фиксации алкоголя в системе на один-два дня», — приводит слова представителя Росалкогольрегулирования РБК. При этом не зафиксированной в ЕГАИС продукции в ходе проверки у компании обнаружено не было. В результате судом был отклонен иск ведомства об аннулировании лицензии «Прометея».

Владельцем «Прометея» является основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников. Отмечается, что в 2017 году выручка организации составила 4,351 млрд руб.

В конце декабря прошлого года в ряде офисов и на складах компании «Красное & Белое» прошли обыски с участием сотрудников ФСБ, Росалкогольрегулирования и Федеральной налоговой службы, напоминает телеканал 360. В ходе обысков контрафактных спиртных напитков силовики не обнаружили.

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