ЦИК Украины опубликовала первые результаты выборов

Согласно предварительным результатам первого тура выборов президента Украины, лидирует действующий глава государства Петр Порошенко. Такие данные по результатам обработки первых протоколов опубликовала Центральная избирательная комиссия Украины.
За Порошенко отдали свои голоса 24,76%, за Владимира Зеленского — 23,6% граждан, приводит RT информацию ЦИК Украины по результатам обработки 0,17% протоколов. У Юлии Тимошенко — 17,07%. На четвертом месте — Анатолий Гриценко (8,63%).
При этом, по данным экзитпола, опубликованным ранее, Владимир Зеленский обошел Петра Порошенко со значительным отрывом. «Слуга народа» набирает более 30% голосов, нынешний глава государства — чуть менее 19%. Таким образом, если эти данные подтвердятся, Зеленский и Порошенко выходят во второй тур голосования.