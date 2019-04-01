Россияне выбрали самых воспитанных туристов среди иностранцев

Россияне считают европейцев самыми воспитанными туристами. Это следует из результатов опроса, который провели специалисты сервиса Biletix.
Согласно данным исследования, для граждан России самыми воспитанными путешественниками являются немцы, французы, итальянцы, англичане, шведы и норвежцы, передает Nation News. Также высокой оценки удостоились жители Японии, которых многие россияне включили в первую тройку самых вежливых туристов.
Отвечая на вопросы анкеты, 60 процентов респондентов опирались на свой опыт, 19 процентов судили о воспитанности туристов по рассказам близких. Еще 11 процентов опрошенных заявили, что ориентируются на информацию из СМИ, а 7 процентов — на рассказы в социальных сетях.