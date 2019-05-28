27 мая 2019

Минпромторг поддержал идею предложить россиянам сдавать бутылки

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 02:45
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Ресторан
Сейчас в магазинах запрещено открывать пункты приема тарыФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Министерство промышленности и торговли России поддержало инициативу возобновления в стране практики сдачи бутылок. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Установление порядка приема оборотной тары для повторного использования Минпромторгом концептуально поддерживается. Этот вопрос носит комплексный характер и требует серьезного обсуждения», — приводит ТАСС сообщение министерства. При этом в ведомстве подчеркнули, что сейчас этот проект реализовать невозможно.

Дело в том, что речь идет не только об установлении обязанности магазинам принимать тару. По действующим законам на территории торговых точек и общепитов запрещено открывать пункты по приему вторичного сырья. В связи с этим Минпромторг считает необходимым прорабатывать инициативу совместно с деловым и экспертным сообществом.

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