Минпромторг поддержал идею предложить россиянам сдавать бутылки

Сейчас в магазинах запрещено открывать пункты приема тары Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Министерство промышленности и торговли России поддержало инициативу возобновления в стране практики сдачи бутылок. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установление порядка приема оборотной тары для повторного использования Минпромторгом концептуально поддерживается. Этот вопрос носит комплексный характер и требует серьезного обсуждения», — приводит ТАСС сообщение министерства. При этом в ведомстве подчеркнули, что сейчас этот проект реализовать невозможно.

Дело в том, что речь идет не только об установлении обязанности магазинам принимать тару. По действующим законам на территории торговых точек и общепитов запрещено открывать пункты по приему вторичного сырья. В связи с этим Минпромторг считает необходимым прорабатывать инициативу совместно с деловым и экспертным сообществом.